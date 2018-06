Δεδομένα χρηστών του Facebook σε κινεζικές εταιρείες

H Facebook παραδέχθηκε χθες ότι παρείχε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε κινεζικές εταιρείες. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Huawei, η τρίτη μεγαλύτερη κατασκευάστρια έξυπνων τηλεφώνων. Εντονη ήταν η αντίδραση μελών του Κογκρέσου. Ο λόγος είναι ότι η Huawei είχε μπει στο στόχαστρο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε χθες ότι η εταιρεία παραγωγής υπολογιστών Lenovo Group και οι κατασκευάστριες έξυπνων κινητών τηλεφώνων ΟΡΡΟ, TCL Group και Huawei περιλαμβάνονται στις 60 εταιρείες που είχαν πρόσβαση σε στοιχεία χρηστών του Facebook, συμπεριλαμβανομένης της λίστας φίλων. Την είδηση αυτή αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα η New York Times και την επιβεβαίωσε η Facebook, που ήδη έχει εκτεθεί μετά το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica.

Πριν από δύο μήνες αποκαλύφθηκε ότι η Facebook παρείχε στην Cambridge Analytica πρόσβαση στα προφίλ χρηστών της, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν. New York Times και The Observer of London αποκάλυψαν ότι με αυτά τα προσωπικά δεδομένα η Cambridge Analytica προσπάθησε να επηρεάσει την ψήφο τους, μέσω της ανάρτησης του κατάλληλου υλικού στα προφίλ τους. Απώτερος στόχος φαίνεται ότι ήταν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2016, τις οποίες κέρδισε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά το προχθεσινό δημοσίευμα της New York Times, η Facebook ισχυρίζεται ότι παρέδωσε προσωπικά δεδομένα χρηστών για να είναι συμβατή η πλατφόρμα σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. «Η Huawei είναι η τρίτη μεγαλύτερη κατασκευάστρια κινητών παγκοσμίως και οι συσκευές της χρησιμοποιούνται παντού στον κόσμο, κυρίως όμως στις ΗΠΑ.

Η Facebook και άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας συνεργάστηκαν με την Huawei για να κάνει τη Facebook συμβατή με τα τηλέφωνά τους», επισήμανε ο Φρανσίσκο Βαρέλα, υπεύθυνος συνεργασίας με εταιρείες κινητών στην Facebook, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες των New York Times. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια ατυχή συγκυρία για τη Facebook, διότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες διερευνούν αν οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας κατασκοπεύουν τις ΗΠΑ και εκθέτουν την ασφάλεια υποδομών της χώρας. Το Πεκίνο αρνείται ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία για λόγους κατασκοπείας.

[Καθημερινή]