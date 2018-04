Δείτε εδώ αν το Facebook μοιράστηκε τα δικά σας στοιχεία με την Cambridge Analytica

To Facebook έχει ήδη αρχίσει να ενημερώνει τους 87 εκατ. χρήστες, των οποίων τα στοιχεία εκτέθηκαν στην Cambridge Analytica. Αν δεν έχετε δει κάποια ειδοποίηση στο news feed σας, υπάρχει τρόπος να ελέγξετε αν εσείς (ή κάποιος φίλος σας) είναι εκτεθειμένος.



Μπορείτε να δείτε αν τα στοιχεία σας είναι εκτεθειμένα, πατώντας εδώ.







Οι χρήστες που εκτέθηκαν, θα λάβουν ειδοποίηση για να αλλάξουν τους ρυθμίσεις των εφαρμογών τους στο Facebook. Μπορείτε να αφαιρέσετε ήδη όποιες γνωρίζετε ότι δεν χρειάζεστε πλέον, πατώντας εδώ. To Facebook δεν ενημερώνει βέβαια τους χρήστες για την ταυτότητα του φίλου τους που χρησιμοποίησε την περιβόητη εφαρμογή "This is Your Digital Life", η οποία ευθύνεται για τη διαρροή των δεδομένων.







Το Facebook ήδη έχει εφαρμόσει και συνεχίζει να εφαρμόζει αλλαγές που εμποδίζουν την παράνομη διακίνηση στοιχείων των χρηστών. Ο CEO της Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη, ενώπιον του Κογκρέσου, για να καταθέσει επί του θέματος.

[zougla.gr]