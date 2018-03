18χρονη στην Ινδία σκοτώθηκε από έκρηξη κινητού

18χρονη έχασε τη ζωή της στην Ινδία την ώρα που μιλούσε στο κινητό της.

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν αναφορές περί θανάτου 18χρονης στην Ινδία, το κινητό της οποίας εξερράγη ενώ μιλούσε σε αυτό.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα της Daily Mail, της The Sun, της Metro, του Indy100 και άλλων μέσων, η Ούμα Οράμ φέρεται να έβαλε τη συσκευή να φορτίσει και να μιλούσε σε συγγενή της όταν έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν, στο χωριό Κεριακάνι στην ανατολική Ινδία. Η νεαρή τραυματίστηκε στο χέρι, το στήθος και το πόδι της και έπεσε αναίσθητη πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο αδελφός της είπε ότι ήθελε να μιλήσει σε ένα μέλος της οικογένειας μετά το φαγητό, αλλά είπε πως το τηλέφωνο είχε ξεμείνει από μπαταρία.

#Nokia #news A 19-year old girl from India died after her mobile phone exploded while she was talking over the phone.https://t.co/fkhbRmSJ1a