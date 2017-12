Να γιατί πρέπει να βάζετε ταινία στην κάμερα του λάπτοπ σας

Όσον αφορά την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι από εμάς μένουμε μακριά από ιστοσελίδες με επικίνδυνο περιεχόμενο, δεν κάνουμε κλικ σε ανεπιθύμητους συνδέσμους και χρησιμοποιούμε λογισμικά για την προστασία από ιούς. Όλα αυτά αναμφισβήτητα είναι πολύ σημαντικά, αλλά οι περισσότεροι από εμάς ξεχνάμε και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο – την κάλυψη της κάμερας του υπολογιστή μας.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ το κάνει. Ο Έντουαρντ Σνόουντεν επίσης. Ακόμα και ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ κάνει το ίδιο. Για να το κάνουν αυτοί πρέπει να είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς δεν μπαίνουμε στον κόπο.

Δεν είναι παρανοϊκό. Έχει να κάνει με την ασφάλειά μας.

Σήμερα, οι κάμερες βρίσκονται παντού και αυτό από μόνο του είναι επικίνδυνο. Για παράδειγμα, το 2010 δυο μαθητές λυκείου έκαναν μήνυση στην διεύθυνση του σχολείου τους, επειδή ενεργοποίησαν το λογισμικό κατά της κλοπής που είχαν εγκατεστημένο στο λάπτοπ τους και τους φωτογράφησαν κρυφά στα σπίτια τους. Αργότερα, η διεύθυνση του σχολείου παραδέχτηκε ότι είχε τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες μαθητών με αυτόν τον τρόπο.

Ένα κομμάτι ταινίας μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε την ηρεμία σας.

Το χακάρισμα της κάμερας του υπολογιστή μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Έτσι, μια μικρή ταινία μπροστά από την κάμερα μπορεί να κάνει την διαφορά.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Should you cover your webcam? | Gadget Myth-Busting

Should you put tape over your webcam?

Δημοσιεύτηκε από Circuit Breaker στις Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017