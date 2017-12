13 βραβεία για τα brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον στα Social Media Awards 2017

Τα brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον βρέθηκαν για ακόμη μία χρονιά στην κορυφή των φετινών Social Media Awards. Η μεγάλη βραδιά για τα social media πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου με τα brands της εταιρείας να αποσπούν συνολικά 13 βραβεία, μεταξύ τους ένα PLATINUM και 5 GOLD.

Η βραδιά των socialmedia χάρισε διακρίσεις στο Aperol για την καμπάνια «Aperol Spritz Afternoon Festival», η οποία υλοποιήθηκε από τη 4WiseMonkeysκαι απέσπασε συνολικά 5 βραβεία. Ένα PLATINUM στην κατηγορία Best Social Media Strategy, 3 GOLD στις κατηγορίες Best Social Media Strategy for Influencer Marketing, Best Social Media Strategy for Event PromotionκαιBest User Generated Content και ένα SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Use of Facebook in a Campaign. Το «Aperol Spritz Afternoon Festival», μας ταξίδεψε σε ένα απογευματινό φεστιβάλ, από το κέντρο της Αθήνας στη Γλυφάδα, τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη, με ambassador τον Μύρωνα Στρατή εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή.

Μεγάλος νικητής για ακόμα μία χρονιά το Cutty Sark, με την πολυβραβευμένη καμπάνια «Urban Adventures», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη 4WiseMonkeys και απέσπασε δύο ακόμη GOLD βραβεία στις κατηγορίες Best Campaign website και PR first Integrated Campaign, καθώς και ένα SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Social Media Strategy for Influencer Marketing. Ακόμη, ο πρώτος διαγωνισμός bartending του Cutty Sark #ftiaxeCutty, σε συνεργασία με τη JNL, κατέκτησε SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Use of Social Media for PR (Brand Communications). Ο διαγωνισμός αλλά και τα events πραγματοποιήθηκαν σε 5 πόλεις της Ελλάδας, μέσω της online πλατφόρμας ftiaxecutty.gr, με ενεργή συμμετοχή και των κριτών-influencers της ελληνικής bartending κοινότητας.

Τα TSAKIRIS Chips, είχαν και φέτος την τιμητική τους, με την καμπάνια «InDaFarm»που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη 4WiseMonkeys. Η νέα καμπάνια των TSAKIRIS Chips απέσπασε το SILVER βραβείο στην κατηγορία Most Popular Video on Youtube και το BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Viral Campaign. Η καμπάνια, με τη χιουμοριστική «Hip-Hop Video Clip» ταινία της, ανέδειξε την «100% φυσική πατάτα» των TSAKIRIS Chips και ξεχώρισε στις προτιμήσεις του κοινού.

Στο βάθρο των νικητών βρέθηκε και το CAMPARI με την καμπάνια «The Campari Red Book of Style», που βραβεύτηκε με δύο BRONZE βραβεία στις κατηγορίες Best Social Media Strategy for Brand Awareness και Best Corporate Blog. Η καμπάνια «The Campari Red Book of Style» σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη 4WiseMonkeys ως το πρώτο digital coffee table book of style, ανοίγοντας στο κοινό τον στυλάτο και εκλεπτυσμένο κόσμο του Campari.

Τα πολυβραβευμένα brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο στη διαδραστική επικοινωνία με το κοινό τους, δημιουργώντας νέες και πρωτότυπες digital δράσεις. Με ευφάνταστα concept και καμπάνιες που ξεχωρίζουν, καταφέρνουν κάθε φορά να γίνονται viral στα socialmedia και να κατακτούν διακρίσεις που αποδεικνύουν συνεχώς το μοναδικό τους χαρακτήρα.

