Η Vodafone στηρίζει τους νέους μέσω της πρωτοβουλίας RG Bootcamp 17 του Reload Greece

Πιστή στη στρατηγική της να επενδύει στους νέους με προγράμματα που υποστηρίζουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καλλιεργούν νέες δεξιότητες, και ενισχύουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, η Vodafone στηρίζει το RG Bootcamp17 του Reload Greece, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα για νέες και νέους που έχουν αναπτύξει μία επιχειρηματική πρόταση σε πρώιμο στάδιο και αναζητούν κατάρτιση και υποστήριξη ώστε να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχειρηματική δράση. Το RG Bootcamp17 τους δίνει τη ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έμπειρα στελέχη, να συμμετέχουν σε διεθνείς ομάδες και να συνεργαστούν με στόχο να εξελίξουν τις αρχικές ιδέες τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει πρακτικά και διαδραστικά σεμινάρια από επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, καθώς και παρουσιάσεις από επιτυχημένους επιχειρηματίες.

«Στη Vodafone αναγνωρίζουμε ότι η ενδυνάμωση των νέων και η ενίσχυση της καινοτομίας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση μιας βιώσιμης κοινωνίας με περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Το έργο του Reload Greece στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χαιρόμαστε για την συμμετοχή μας στο RG Bootcamp17, ένα πρόγραμμα που δίνει στους νέους εφόδια και προοπτική, ώστε να κάνουν το επαγγελματικό τους ξεκίνημα στη χώρα μας», δήλωσε η Νικόλ Ιωαννίδη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχει υιοθετήσει η Vodafone αφορά στην υποστήριξη των νέων, μέσα από πρωτοβουλίες που τους βοηθούν να καλλιεργήσουν κατάλληλες δεξιότητες, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, η Vodafone στηρίζει νέους με όραμα να εργαστούν σε κοινωφελείς οργανισμούς, καλύπτοντας καίριες κοινωνικές ανάγκες, εναρμονισμένη με τους σχετικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα Discover Vodafone, η εταιρεία παρέχει ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική πορεία νέων, τελειόφοιτων και απόφοιτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή πολυτεχνικών σχολών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας. Η εταιρεία συμμετέχει στην πρωτοβουλία Job-Pairs, η οποία συνδέει νέους, που αναζητούν ενεργά εργασία, με έμπειρα στελέχη της αγοράς, μέσα από μια διαδικασία mentoring, ενώ συμβάλει στη δημιουργία μίας online πλατφόρμας για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, το πρόγραμμα CU Restartup@Ρομάντσο στοχεύει στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας δημιουργικών ατόμων και ομάδων μέσα από τη συμμετοχή τους στη θερμοκοιτίδα του Bios Ρομάντσο. Τέλος, το πρόγραμμα Vodafone World of Difference που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε νέους να εργαστούν στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το RGBootcamp επισκεφτείτε το www.reloadgreece.com/rg-bootcamp

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Vodafone για την υποστήριξη των νέων, επισκεφτείτε το vodafone.gr/sustainability