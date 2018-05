Από το Χόλυγουντ στη Σκιάθο

Πρεσβευτής της Σκιάθου και των ελληνικών χρωμάτων στην Αμερική είναι ο διάσημος ηθοποιός Ρίτσαρντ Ρομάνους, ο οποίος εγκατέλειψε το λαμπερό Χόλυγουντ και τα μεγάλα κινηματογραφικά πλατό προκειμένου να ζήσει στη Σκιάθο, μαζί με την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του Ανθεα, η οποία διέπρεψε κινηματογραφικά ως ενδυματολόγος.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Πολλοί διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως ο Κερτ Ράσσελ και η Γκόλντι Χόουν, λάτρεψαν τη Σκιάθο, την οποία επισκέπτονται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια για να απολαύσουν μέρες ξεγνοιασιάς και διακοπών.

Ο Ρίτσαρντ Ρομάνους και η σύζυγός του, που είχε προταθεί δύο φορές για Οσκαρ ενδυματολογίας για τις ταινίες « China Town» και «Julia», κατοικούν μόνιμα στη Σκιάθο τα δεκαεπτά τελευταία χρόνια και δημιούργησαν το σπίτι των ονείρων τους στην περιοχή Πευκόραχη. Η πρώτη γνωριμία με τη Σκιάθο έγινε τυχαία μέσω ίντερνετ και η πρώτη επίσκεψη το 2001 έμελλε να αποδειχθεί καθοριστική.

Ο 75χρονος ηθοποιός γεννήθηκε στο Βερμόντ των ΗΠΑ. Πήρε πτυχίο Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Xavier του Σινσινάτι και ξεκίνησε να σπουδάζει Νομικά, αλλά τα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Φοίτησε στο φημισμένο Actor’s Studio της Νέας Υόρκης με τον Λι Στράσμπεργκ, και ο πρώτος σημαντικός του ρόλος ήταν στην ταινία «Κακόφημοι δρόμοι» του Μάρτιν Σκορτσέζε. Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε σε αμέτρητες ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεοπτικές σειρές, όπως η σειρά «Σοπράνος». Ο Ρομάνους έχει επίσης γράψει μουσική για αρκετές ταινίες και μαζί με τη γυναίκα του Ανθεα έχουν γράψει το σενάριο και έχουν κάνει την παραγωγή των ταινιών «Giving up the ghost» (1998) και «If you believe» (1999). Για τη δεύτερη, προτάθηκαν για το Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου της Αμερικανικής Ενωσης Σεναριογράφων, ενώ από το 2002 ο Ρίτσαρντ και η Ανθεα ζουν μόνιμα στη Σκιάθο.

Ηθοποιός του Χόλυγουντ με χαρακτηριστικούς ρόλους δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς και καταξιωμένους σκηνοθέτες, ο Ρίτσαρντ Ρομάνους έχει ξεπεράσει πλέον το στάδιο του λάτρη της Ελλάδας, αφού αποφάσισε να αφήσει το Λος Αντζελες και να ζήσει μόνιμα στη Σκιάθο από το 2002, γράφοντας σειρά βιβλίων που αναφέρονται στο αγαπημένο του νησί.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ περιγράφει ως «συναρπαστική» τη ζωή του στην Ελλάδα, ενώ σημειώνει ότι «η αρχική μας πρόθεση ήταν να μείνουμε εδώ για έξι μήνες, αλλά οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί, ώστε σε διάστημα δύο εβδομάδων αγόρασα ένα κομμάτι γης στην Πευκόραχη».

Από την πρώτη γνωριμία με τη Σκιάθο το 2001 μέχρι σήμερα, ο Ρίτσαρντ Ρομάνους απολαμβάνει την καθημερινότητα της κάθε μέρας, την ηρεμία του τοπίου, τη θάλασσα και υπογραμμίζει ότι «η Σκιάθος είναι ένα πανέμορφο νησί, με θαυμάσιες ιστορίες πολλών ετών».

Ο διάσημος Αμερικάνος ηθοποιός και η σύζυγός του έχουν πλέον πολιτογραφηθεί Σκιαθίτες και δηλώνουν «ευτυχισμένοι άνθρωποι». Το μήνυμα που στέλνουν στους Σκιαθίτες είναι «να μην αλλάξουν ποτέ» και αντικρίζουν με αισιοδοξία την κάθε μέρα, γεμίζοντας την ψυχή τους με πολύχρωμες εικόνες κι ένα αίσθημα ηρεμίας για όσα θα φέρει το αύριο.