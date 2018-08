Δύο ελληνικές υποψηφιότητες στα βραβεία Museums in Short 2018

Δύο σύντομα βίντεο, ένα από το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και ένα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, είναι μεταξύ των 12 φιναλίστ που διεκδικούν το βραβείο Museums in Short 2018.

Φέτος, πέμπτος χρόνος λειτουργίας του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, συμμετείχαν συνολικά 49 μουσεία από 20 ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα φιλμ που σχετίζονται με τα δυο ελληνικά μουσεία επιλέχθηκαν στη βραχύβια λίστα μαζί με άλλα δέκα που αντιπροσωπεύουν μουσεία από τη Δανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη και τη Σουηδία.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής στο Πιράν της Σλοβενίας την 31η Αυγούστου 2018, όπως επίσης και το φιλμ που απέσπασε την προτίμηση του κοινού (η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες από την ιστοσελίδα του Museums in Short 2018.

Τους 12 φιναλίστ, που επέλεξε μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από μουσεία, ΜΜΕ και επαγγελματίες βίντεο, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς στην ιστοσελίδα του Museum in Short στο Facebook .

Η τελική κατάταξη διαρθρώνεται σε τρεις κατηγορίες, που αφορούν την προώθηση, τα εκθέματα και το αφήγημα. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των εκθεμάτων (exhibits) περιλαμβάνονται βίντεο από το Μουσείο Den Gamle By στο Ααρχους (Δανία), το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ (Ολλανδία) και το Μουσείο Tirpitz στην πόλη Blavand (Δανία). Στην κατηγορία της προώθησης (promotional) διαγωνίζονται ταινίες από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στη Βαλένθια (Ισπανία), το Μουσείο Κουκλοθέατρου στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), το Μουσείο Αυτοκινήτου της Ρίγας (Λιθουανία), το Palazzo dei Diamanti στη Φεράρα (Ιταλία) και το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (Ελλάδα).

Στην κατηγορία του αφηγήματος (storytelling) ανήκουν τα φιλμ από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων (Ελλάδα), το Μουσείο Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου στη Μασσαλία (Γαλλία), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Μπάνια Λούκα (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) και το Μουσείο Hallwyl στη Στοκχόλμη (Σουηδία).

Ο διαγωνισμός Museums in Short ξεκίνησε από το Μουσείο Βιομηχανίας και Εργασίας (musil) και το Ίδρυμα Μουσείων Μπρέσια (Fondazione Brescia Musei) στην Ιταλία, την Ευρωπαϊκή Μουσική Ακαδημία (ΕΜΑ) και το Φόρουμ Σλαβικών Πολιτισμών. Τα βραβεία Museums in Short παρουσιάζονται σε ιδρύματα, συγγραφείς ή παραγωγούς που χρησιμοποιούν βίντεο με σκοπό να βελτιώσουν την επικοινωνιακή πολιτική των μουσείων και να προσελκύσουν το κοινό. Τα πρότζεκτ μπορεί να περιλαμβάνουν ντοκιμαντέρ, animations, τρέιλερ ή οπτικές εγκαταστάσεις.

Το βίντεο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας έχει τίτλο «Tracing the footsteps of human society» («Εντοπίζοντας τα ίχνη της Ανθρώπινης Κοινωνίας») και του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων «I am the Leon of Kythera» («Είμαι ο Λέων των Κυθήρων»).