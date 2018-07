Με μακριά μαλλιά και παντελόνι καμπάνα ο Πάνος Μουζουράκης στο Mamma Mia

Αγνώριστος, με μακριά μαλλιά και παντελόνι καμπάνα, ο Πάνος Μουζουράκης συμμετέχει στο πρίκουελ της ταινίας «Mamma Mia!» (η Lily James ενσαρκώνει τη Meryl Streep σε μικρή ηλικία), που βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη!

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός, που εδώ και κάποιους μήνες κυνηγά το όνειρό του στο Χόλιγουντ, φαίνεται να το... πλησιάζει, καθώς η μία δουλειά διαδέχεται την άλλη στη Μέκκα του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του στο «Mamma Mia! Here we go again!» είναι αυτός ενός ιδιοκτήτη μπαρ, που έχει και δικό του συγκρότημα, στο νησί όπου πηγαίνει να μείνει η Ντόνα (Meryl Streep). Ο Έλληνας καλλιτέχνης έχει σκηνές και με τη Σερ, η οποία εμφανίζεται στην ταινία με ρόλο-έκπληξη, αλλά και με την Amanda Seyfried, ενώ ερμηνεύει κι ένα από τα τραγούδια της ταινίας, το οποίο, μάλιστα, ακούγεται στο δεύτερο τρέιλερ που κυκλοφόρησε για την προώθηση της χολιγουντιανής παραγωγής.







Ο Πάνος Μουζουράκης, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ελλήνων συναδέλφων του Χρήστου Βασιλόπουλου, Γιώργου Καραμίχου, Πάνου Βλάχου κ.ά., θέλησε να βγει εκτός συνόρων και, όπως όλα δείχνουν, η προσπάθειά του αυτή ανταμείβεται! Εκτός από τη συμμετοχή του στο πρίκουελ του πολυσυζητημένου μιούζικαλ, θα εμφανιστεί στην 8η σεζόν του δημοφιλούς «Game of Thrones».

Ο performer άρεσε πολύ στους δημιουργούς της σειράς, της οποίας τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία, μέσα στον Απρίλιο, και σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει ρόλο που σχετίζεται με μια από τις πολλές μεγάλες μάχες που θα λάβουν χώρα ανάμεσα σε White Walkers και ανθρώπους.



Στο μεταξύ, έχει περάσει από δοκιμαστικά και για τη δημοφιλή σειρά «Vikings» και βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική επιλογή. Εκεί, αν όλα πάνε καλά, θα υποδυθεί έναν Βάραγγο, δηλαδή έναν Βίκινγκ από εκείνους που κινήθηκαν ανατολικά, εκχριστιανίστηκαν και έγιναν τελικά μέλη της βυζαντινής φρουράς. Τέλος, έχει κάνει οντισιόν και για το «Walking dead».

