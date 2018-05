Στη Ρωσία ανακαλύφθηκε η πρώτη αρχαία Κορινθιακή περικεφαλαία

Είναι η πρώτη και μοναδική περικεφαλαία που έχει ανακαλυφθεί βορειότερα της Μαύρης Θάλασσας. Είναι εμφανώς διαβρωμένη καθώς έχει μείνει θαμμένη για πάνω από 2.500 χρόνια, ωστόσο η ανακάλυψή της είναι άκρως εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με το Archaeology News Network, είναι κατασκευασμένη από μπρούτζο και είναι εξακριβωμένα Κορινθιακή επειδή «κάλυπταν ολόκληρο το κεφάλι και τον λαιμό με σχισμές για τα μάτια και το στόμα, ενώ είχαν παραγνάθους».

Το εσωτερικό είχε επένδυση από ύφασμα ή δέρμα για να προστατέψει το κρανίο του πολεμιστή και ήταν η περικεφαλαία που φορούσαν οι οπλίτες, οι στρατιώτες που πολεμούσαν σε φάλαγγες.

Σύμφωνα με τον Roman Mimohod, διευθυντή της ανασκαφής του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, IA RAS), «χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 5ου π.Χ. αιώνα».

Οι αρχαιολόγοι βρίσκονται στην περιοχή εδώ και μια διετία, κάνοντας ανασκαφές στη νεκρόπολη 600 τάφων οπού βρίσκονται πολλοί Έλληνες πολεμιστές του Βασιλείου του Βοσπόρου [5ος αι π.Χ - 4ος αι μ.Χ, ελληνιστικό βασίλειο στις χερσονήσους της Κριμαίας και του Ταμάν].