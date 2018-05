Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ταλαντούχος Tom Wolfe [εικόνες]

Παγκόσμια θλίψη για μια μεγάλη απώλεια. Ο Tom Wolfe "έφυγε" σε ηλικία 87 ετών αφήνοντας μια σπάνια κληρονομιά.

Πέθαν σε ηλικία 87 ετών ο Tom Wolfe. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας έργων που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

Η πλούσια κληρονομιά του Tom Wolfe

Μερικά από αυτά είναι τα εξής: “The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby,” “The Right Stuff” και “Bonfire of the Vanities”.

Την είδηση του Tom Wolfe μετέδωσαν οι New York Times. Το έργο του χαρακτηρίζονταν από την επιδέξια χρήση της… πολύχρωμης γλώσσας, αλλά και από πολλές και ιδιαίτερες μυθιστορηματικές τεχνικές. Η δουλειά του «άνθισε» την δεκαετία του ’60, την εποχή δηλαδή της «νέας δημοσιογραφίας».

Ο Tom Wolfe έγραψε για τον αντιπολιτισμό της Καλιφόρνια, για το LSD, αλλά και τους πρώτους αμερικανούς αστροναύτες. Επίσης για την κουλτούρα του χρήματος αλλά και την απληστία στην Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80.

Επίσης έγραψε δοκίμια σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά. Ο εξαιρετικά ταλαντούχος Tom Wolfe πέθανε σε νοσοκομείο του Μανχάταν…

Πηγή: thedailybeast.com