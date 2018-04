Οι Abba επιστρέφουν με νέα τραγούδια 35 χρόνια μετά

Τα τέσσερα μέλη του θρυλικού σουηδικού συγκροτήματος της ποπ ABBA ενώθηκαν και πάλι για να ηχογραφήσουν δύο νέα τραγούδια, 35 χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ.

«Σκεφτήκαμε και οι τέσσερις πως, έπειτα από 35 χρόνια, θα ήταν ωραίο να ενώναμε τις δυνάμεις μας και να πηγαίναμε σ’ ένα στούντιο ηχογράφησης. Έτσι το κάναμε», εξηγεί σε ανακοίνωσή του το συγκρότημα που έχει πουλήσει 400 εκατομμύρια άλμπουμ.

Το ένα από τα δύο τραγούδια, με τίτλο «I still have faith in you», θα ερμηνευθεί από τα ψηφιακά άβατάρ τους τον Δεκέμβριο στη διάρκεια ενός τηλεοπτικού σόου παραγωγής του βρετανικού BBC και του αμερικανικού NBC.

«Μπορεί να γεράσαμε, όμως το τραγούδι είναι καινούριο. Και αυτό είναι καλό», πρόσθεσαν οι σταρ.

Οι Μπένι Αντερσον, Ανι-Φριντ Λίνγκσταντ, Αγκνέθα Φέλτσκογκ και Μπιορν Ουλβέους χωρίστηκαν το 1982 αφού για περισσότερο από μια δεκαετία κυριάρχησαν στη σκηνή της ντίσκο με τραγούδια όπως τα «Waterloo», «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Super Trouper».

Το συγκρότημα, που εμφανίσθηκε επί σκηνής για τελευταία φορά το 1986, δεν διαλύθηκε ποτέ, όμως οι τέσσερις καλλιτέχνες υπογράμμιζαν με βεβαιότητα πως δεν πρόκειται να τραγουδήσουν πια μαζί.

«Η απόφαση να κάνουμε μια τουρνέ με άβαταρ πήρε απροσδόκητη τροπή», διαπιστώνουν οι καλλιτέχνες στην ανακοίνωση.

Γι’ αυτούς, το ότι συναντήθηκαν πάλι στο στούντιο ήταν μια «εξαιρετικά χαρούμενη εμπειρία».

«Είναι σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος και να επιστρέφαμε από σύντομες διακοπές», έγραψαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ