Στον Άντριου Σον Γκριρ το Πούλιτζερ λογοτεχνίας

Το Βραβείο Πούλιτζερ, στην κατηγορία Μυθοπλασίας (Pulitzer Prize for Fiction) - επιβραβεύει κάθε χρόνο το καλύτερο βιβλίο μυθοπλασίας που γράφτηκε από Αμερικανό πολίτη και εκδόθηκε στην Αμερική το προηγούμενο της βράβευσης έτος. Το έπαθλο σήμερα είναι 15.000 δολλάρια.

Φετινός νικητής ο 47χρονος Άντριου Σον Γκριρ με το μυθιστόρημα Less.

To βιβλίο εκδόθηκε το 2017 και μπήκε στις λίστες με τα αξιοσημείωτα βιβλία των New York Times, της Washington Post, στο τοπ τεν της San Francisco Chronicle, ενώ ήταν στη μακρά λίστα του Andrew Carnegie Medal for Excellence, the Lambda Award and the California Book Award.

Ο γεννημένος το 1970 Αμερικανός συγγραφέας Άντριου Σον Γκριρ περιγράφει τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο του ήρωά του, ενός gay αποτυχημένου μυθιστοριογράφου που είναι σχεδόν 50 ετών και την εκ νέου ανακάλυψη της αγάπης και του εαυτού του. Ο ήρωάς του Άρθουρ Λέις θα ταξιδέψει και θα ερωτευθεί το Παρίσι, θα ζήσει στο Βερολίνο, σε μια αμμουδιά της Σαχάρας και στη Νότια Ινδία. Μέσα από ατυχίες, παρεξηγήσεις και λάθη, ο Γκριρ γράφει μια ιστορία αγάπης, ρίχνοντας μια σπινθηροβόλα σατιρική ματιά στη ζωή και τα ανθρώπινα πάθη.

[thetoc.gr]