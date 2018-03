Κοσμικό γεγονός στην Εξωραϊστική

Κοσμικό γεγονός, με επισημότητα και υψηλούς προσκεκλημένους, αποτέλεσε η επίσημη συναυλία της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το περασμένο Σάββατο, στη μεγάλη αίθουσα της Εξωραϊστικής Λέσχης Βόλου. Η συναυλία έγινε στα πλαίσια του 35ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Φουντούλη, με την υποστήριξη του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Βόλου, της Γαλλικής Πρεσβείας, της Ένωσης Κυπρίων Ν. Μαγνησίας, του Δήμου Βόλου και δεκάδων φορέων υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός με μεγάλη ακτινοβολία, που κάθε φορά επισφραγίζεται από την παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων απ’ όλο τον κόσμο.

Είναι το μοναδικό Φεστιβάλ στον κόσμο που επί σειρά ετών πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο (χειμώνα - καλοκαίρι).

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε με την πανηγυρική επίσημη Συναυλία της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου.

Φέτος τα φώτα του Φεστιβάλ έδειξαν τη Γαλλία, με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, της Ένωσης Κυπρίων και δεκάδων φορέων υψηλού κύρους.

Επίτιμοι προσκεκλημένοι ήταν οι Damien Aribert - 1o Παγκόσμιο Βραβείο Σύνθεσης και Κιθάρας, Artist of the Year 2017 και Eric Penicaud - Artist of the Year 2016 στη Σύνθεση Έργων για Κιθάρα.

Στην κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ παραβρέθηκαν η εκπρόσωπος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα κα Χρύσα Βουλγαράκη, βουλευτές, εκπρόσωποι του Δήμου Βόλου, εκπρόσωποι των φορέων διοργάνωσης και υποστήριξης του Φεστιβάλ, καθώς και άλλοι επίσημοι.

Η συναυλία περιελάμβανε ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα 12 έργων από τον 14ο αιώνα ως τις μέρες μας, σε πρώτη παγκόσμια διασκευή από τον Γιώργο Φουντούλη και πρώτη παγκόσμια παρουσίαση, έκδοση και ηχογράφηση από την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου, καθώς επίσης και έργα των επίτιμων προσκεκλημένων Γάλλων συνθετών, χορούς της Αναγέννησης, έξι τραγούδια του Γιώργου Φουντούλη.

Εγινε απονομή βραβείων του 35ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου στους Damien Aribert (Γαλλία), Eric Penicaud (Γαλλία), Modeste Hughes Randriamahitasoa (Μαδαγασκάρη), Vadim Bobyr (Ρωσία), Ευαγγελία Χύμα.

Τα βραβεία του Φεστιβάλ απένειμαν η εκπρόσωπος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα κ. Χρύσα Βουλγαράκη, η πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Βόλου κα Μαίρη Γαβαλά και ο Γιώργος Φουντούλης.

Η Χρύσα Βουλγαράκη απεύθυνε έναν ενθουσιώδη χαιρετισμό εκ μέρους της Γαλλικής Πρεσβείας και υποσχέθηκε ότι θα συνοδεύσει την «Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου» στην περιοδεία της στη Γαλλία.

Στη συναυλία συμμετείχαν οι:

Σολίστ

Γιώργος Φουντούλης, Μαρίνα Βολουδάκη, Vadim Bobyr, Ανέστης Λουλούδης, Cornel Buiuc, Αρετή Κουσμαλή, Δήμητρα Μουλιού, Χάρης Κουτσουμπέλιας

Μέλη

Βαγγέλης Αλιώρης, Μαρία Αντωνίου, Εβίνα Βαγγέλα, Vadim Bobyr, Ηλίας Γιαννουλάκης,

Βαϊα Δημακοπούλου, Βάσω Δημητρούλια, Μαριαλένα Δούλου, Θωμάς Ζακόπουλος, Σία Ηλιάδη, Γιάννης Ηλιάδης, Φρίντα Ηλιάδη, Αντώνης Ιβανούδης, Μιχάλης Ιβανούδης, Έλενα Κοντοβά, Νίκος Καταπότης, Αρετή Κουσμαλή, Χάρης Κουτσουμπέλιας, Ειρήνη Λιώτη,

Ανέστης Λουλούδης, Βαγγέλης Λουλούδης, Δήμητρα Μουλιού, Μαρία – Ζωή Μπιντάκα,

Νίκος Ξυφάρης, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Γρηγορία Πελεκούδα, Μαίρη Τσεκούρα, Βελισάριος Τσιμπερίδης, Αγγελική Φουντούλη,

Εύη Χρυσικού, Μυρσίνη Χασιώτη, Βασιλική Χατζηγιάννη, Ευαγγελία Χύμα.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Γιώργος Φουντούλης

Πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις και εκδόσεις της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου σε νέα πρωτότυπα μουσικά έργα, τα οποία εμπλουτίζουν το διεθνές ρεπερτόριο και προσελκύσουν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, πάντα υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση του Γιώργου Φουντούλη.

Παράλληλα προετοιμάζεται πυρετωδώς η διεθνής περιοδεία της Κ.Ο.Β. με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών φορέων υψηλού κύρους (Πρεσβείες, Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, κλπ), με πρώτο σταθμό την Πολωνία και τη Γαλλία.