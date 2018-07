Η Νεκρά Θάλασσα που ξέραμε δεν υπάρχει πια & 1200 γυμνοί Ισραηλινοί το αποδεικνύουν

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ο φωτογράφος Spencer Tunick απαθανάτισε 1200 γυμνούς άντρες και γυναίκες να κολυμπούν στη Νεκρά Θάλασσα του Ισραήλ, με τα σώματά τους να μοιάζουν σαν σημαδούρες που επιπλέουν μέσα στο θαλασσινό νερό.

Η συγκεκριμένη φωτογράφηση είχε σκοπό να καταγράψει την εκπληκτική ομορφιά αυτού του σώματος νερού που εκτείνεται ανάμεσα στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και της Ιορδανίας. Ωστόσο, η Νεκρά Θάλασσα έχει αρχίσει και εξατμίζεται σε ανησυχητικό βαθμό τα τελευταία χρόνια -μόνο πέρυσι έχασε 1.2 μέτρα της στάθμης της. Και κάπως έτσι, το έργο του Tunick έγινε κατά λάθος ένας φόρος τιμής στην παλαιότερη, μεγαλοπρεπή κατάσταση της θάλασσας.

Οι φωτογραφίες του Tunick από το 2011 θα παρουσιαστούν φέτος στο κοινό στην γκαλερί 4 Florentin Space του Tel Aviv. Με την επιστροφή του στο Ισραήλ, ο καλλιτέχνης δράττεται της ευκαιρίας να δείξει στον κόσμο πόσο έχει υποφέρει η Νεκρά Θάλασσα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Tunick θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο στην Mineral Beach της Νεκράς Θάλασσας, όπου και είχε τραβήξει τις υπέροχες φωτογραφίες του, για να δώσει μια συνέντευξη τύπου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει τώρα η εν λόγω θάλασσα. Ο φωτογράφος εξήγησε μέσω email στη HuffPost US πως ο συγκεκριμένος προορισμός δεν είναι πια προσβάσιμος στο κοινό εξαιτίας των επικίνδυνων καταβοθρών που έχουν δημιουργηθεί από την ξήρανση της θάλασσας. Τον Tunick θα συνοδεύσει στη συνέντευξη τύπου ο Dr. Clive Lipchin, διευθυντής του Center for Transboundary Water Management στο Arava Institute for Environmental Studies.

Ο καλλιτέχνης και ο ειδικός στη διαχείριση υδάτων ελπίζουν πως οι φωτογραφίες του πρώτου θα ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες παγκοσμίως για την επισφαλή κατάσταση της θάλασσας και θα ενθαρρύνουν τους αρχηγούς των κρατών να αναλάβουν δράση. Οι επιστήμονες άλλωστε προειδοποιούν εδώ και καιρό πως, αν η Νεκρά Θάλασσα συνεχίσει να ξεραίνεται με τον τωρινό ρυθμό, το πιο χαμηλό σημείο της Γης θα στεγνώσει πλήρωςμέχρι το 2050.

«Η Νεκρά Θάλασσα που ξέραμε κάποτε δεν υπάρχει πια», λέει ο Lipchin στο Jerusalem Post. «Η ζημιά που έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε περιβαλλοντικό επίπεδο έχει προκαλέσει προβλήματα που είναι εν μέρη μη αναστρέψιμα. Το παράθυρο που έχουμε για να ενεργήσουμε είναι μικρό και σύντομα θα κλείσει εντελώς».

Τον Ιούλιο που μας πέρασε, ο Tunick συγκέντρωσε 100 θαρραλέες γυναίκες για να ποζάρουν γυμνές στο Republican National Convention στο Cleveland, για να διαδηλώσουν κατά της ρητορικής του μίσους που κηρύττουν οι Ρεπουμπλικάνοι ενάντια στις γυναίκες. Το θέμα του Ισραήλ, ωστόσο, κρατά μια ξεχωριστή θέση στη καρδιά του Tunick.

«Από το 1991 ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας συναρπαστική τέχνη με ανθρώπους από όλες τις φυλές, όλες τις θρησκείες, όλες τις εθνικότητες», λέει ο Tunick. «Το Ισραήλ όμως είναι ένα ξεχωριστό μέρος που έχει ιδιαίτερη θέση στη καρδιά μου και είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που μπορώ να έχω την πρέπουσα ελευθερία έκφρασης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Tunick, μπείτε εδώ.

