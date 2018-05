Τέξας: Τραγουδούσε Queen ενώ εκτελούσε ο 17χρονος μακελάρης Δημήτρης Παγουρτζής

Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται μέσα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες εκείνων που έζησαν τον τρόμο στο σχολείο της πόλης Σάντα Φε στο Τέξας. Εκείνων που είδαν ή άκουσαν τον 17χρονο να μπαίνει οπλισμένων και να εκτελεί εν ψυχρώ. Ο Δημήτρης Παγουρτζής τραγουδούσε «Another one bites the dust» κάθε φορά που πυροβολούσε. Αναφωνούσε » Woo-hoo» και έπαιζε όλο και πιο δυνατά από το κινητό του εμβατήριο των Γιαπωνέζων καμικάζι από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο!

Πυροβολούσε και τραγουδούσε

«Ο φίλος μου ο Τρεντ ήταν στην τάξη και είπε πως αφού είχε πυροβολήσει έναν μαθητή, τραγουδούσε «Another one bites the dust»», είπε στη New York Post μαθητής του σχολείου. Είπε επίσης ότι ο Παγουρτζής έπαιζε συνεχώς και όσο πιο δυνατά μπορούσε τραγούδια Γιαπωνέζων καμικάζι. Ο μαθητής αποκάλυψε ότι ο 17χρονος μακελάρης είχε ανεβάσει το ίδιο τραγούδι στον λογαριασμό του στο YouTube, ο οποίος, πλέον, έχει διαγραφεί.

Υπάρχουν επίσης αναφορές πως φώναξε «έκπληξη» όταν εισέβαλε στην αίθουσα των καλλιτεχνικών λίγο αφού είχε ξεκινήσει το μάθημα.