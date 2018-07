Ε.Χάνου ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ; Ενισχύεται το κοινωνικό προφίλ του Π.Θ. Θα πληρώσει για το ρεύμα που έκλεβε ο «νταής» Ρομά Τελευταία νέα απο Ε.Χάνου «Ο Βόλος χάνει τα κλειδιά του Πανεπιστημίου» Τελευταία ενημέρωση: 2018-07-07, 12:46:44 Καταστροφικός για το Πανεπιστήμιο θα είναι ο νέος σχεδιασμός για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον πρώτο πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παντελή Λαζαρίδη. Η συνένωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως επιχειρείται, δεν ανατρέπει μόνο το ίδιο το «μοντέλο» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δημιουργεί κινδύνους βιωσιμότητας και εκτιμάται ότι είναι ζήτημα χρόνου να καταρρεύσει. Στο μεταξύ θα έχει στοιχίσει στο ίδιο το ίδρυμα την ανάσχεση της πορείας του και στον Βόλο τα… κλειδιά. Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ Ριζικότατες αντιρρήσεις στο εγχείρημα της συνένωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εκφράζει ο κ. Παντελής Λαζαρίδης, με μήνυμά του- παρέμβαση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας εν μέσω διαβούλευσης. Η ιδιότητά του ως Ιδρυτικού Προέδρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του πρώτου Πρυτάνεως του Ιδρύματος, το γεγονός ότι ανεξάρτητα από την συμβολή του στην ίδρυσή του διοίκησε το Πανεπιστήμιο για σχεδόν δώδεκα χρόνια, στα οποία ας προστεθούν σχεδόν άλλα τόσα ως Πρόεδρος διαφόρων Τμημάτων του, με την αντίστοιχη συμβολή του στη διαμόρφωση των βασικών του χαρακτηριστικών και στη σύνθεση του προσωπικού του, ακαδημαϊκού και διοικητικού, τον οδηγεί να μιλήσει για το νέο υπερ- Πανεπιστήμιο που επιχειρείται να δημιουργηθεί «με το βάρος του χρέους, που δεν είναι δυνατό να το αποποιηθώ, απέναντι στην προοπτική και τη συνέχεια της λειτουργίας του». Η διαβούλευση επί του σχεδίου που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας και που ξεκίνησε επίσημα με την συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο πρώτος πρύτανης όμως δηλώνει ριζικά αντίθετος στις λεπτομέρειες και στο σύνολο του σχεδίου. Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στους κινδύνους που διατρέχει το ίδιο το ίδρυμα αλλά και η ιστορική του έδρα, ο Βόλος. «Ο σχεδιασμός ανατρέπει το ίδιο το μοντέλο του Πανεπιστημίου. Προβάλλονται πολικάντικες λογικές, του τύπου πώς να βολευτούν οι διάφορες πόλεις και ξεχνούμε τι εστί Πανεπιστήμιο. Η βιασμένη αυτή συγχώνευση θα δημιουργήσει όχι το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην χώρα αλλά το «Πρώτο Τόσο Μεγάλο Ελληνικό Σκορποχώρι». Η μονάδα που πάει να δημιουργηθεί δεν μπορεί να είναι διοικήσιμη σε κανένα επίπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κατασκεύασμα, χωρίς οργανωτική, χωρική και ακαδημαϊκή συνοχή, με τις εντάσεις και τις διεκδικήσεις στις τοπικές κοινωνίες που προβάλλονται και τελικώς επικρατούν, να ορθοποδήσει. Είναι θέμα χρόνου να αλλοιωθεί και να καταρρεύσει», υποστηρίζει ο κ. Λαζαρίδης. Ο ίδιος έχει συμβουλεύσει αλλεπάλληλα τις πρυτανικές αρχές να μην προχωρήσουν στο σχεδιασμό που «αντιβαίνει σε όλες τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». Το σχέδιο φαίνεται να «τορπιλίζεται» από τη συγγένεια των τμημάτων που δημιουργούνται, από τη διάσπαση της ενότητας των τμημάτων ανά πόλη, από το γεγονός ότι σε άλλη πόλη θα λειτουργούν τα τμήματα και σε άλλη οι έδρες των σχολών, εν τέλει από τη διάλυση του φοιτητικού κόσμου. Τίθεται όμως ζήτημα και «λεηλασίας» των εργαστηριακών υποδομών των ΤΕΙ που είναι φυσικό να γεννά αντιδράσεις από τα τεχνολογικά ιδρύματα. «Είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Στο μεταξύ όμως θα έχει στοιχίσει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την ανάσχεση της πορείας του και στον Βόλο θα στοιχίσει τα κλειδιά», δηλώνει ο κ. Λαζαρίδης και εξηγεί: «Η κατανομή των νέων τμημάτων, δίνει στον Βόλο ελάχιστο αριθμό τμημάτων με κάκιστη και απολύτως παράλογη ακαδημαϊκή ένταξη και έρχεται να ανατρέψει τον συσχετισμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος για τα όργανα που διοικούν το Ίδρυμα και συνεπώς τις προτεραιότητες των πολιτικών που θα υιοθετηθούν στο μέλλον». «Ο Βόλος θα χάσει τα κλειδιά», επαναλαμβάνει και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την απώλεια και της μοναδικής ευκαιρίας ανάπτυξης της πόλης που περνά μέσα από το Πανεπιστήμιο, καθώς ο Βόλος έχοντας χάσει τα παλιά του ερείσματα εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από το Πανεπιστήμιο. «Θα είναι ακαδημαϊκή καθίζηση και καταστροφή για τον Βόλο. Η πόλη έχει χάσει ένα σωρό ερείσματα: την Ηγουμενίτσα με την υποκατάστασή της από την Εγνατία, τη βιομηχανία, τη σχέση της με την πρωτογενή παραγωγή. Η εξάρτηση του Βόλου σε αναπτυξιακό επίπεδο από το Πανεπιστήμιο έχει αυξηθεί εκθετικά. Ο Βόλος λοιπόν είναι εκείνος που θέλει στήριγμα κι όχι αποδυνάμωση», λέει. Για τον ίδιο η λύση είναι δύο ανεξάρτητα Πανεπιστήμια: «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη δική του προοπτική,στις πόλεις της Θεσσαλίας, που χτικιάσαμε να την αποκτήσουμε και ένα πανεπιστήμιο που θα προκύψει μέσα από τη συνένωση των δύο ΤΕΙ, κατά το μοντέλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Όπως ήταν και η αρχική εναλλακτική ιδέα του του Υπουργείου. Αυτή η λύση ήταν δυνατή, όμως ανεξήγητα αποτράπηκε», αναφέρει. ΕΣΠΕΙΡΕ ΑΝΕΜΟΥΣ ΣΤΟ EVERYBODY Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: «Πολιτικάντικες προτεραιότητες εξυπηρετούν ειδικές ατζέντες» Χθες, με μήνυμα της Γραμματείας της Συγκλήτου ζητήθηκε από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του σχεδίου του υπουργείου σε ασφυκτικά χρονικά διαστήματα. «Αν εντός δύο ωρών δεν απαντήσετε θεωρούμε ότι συμφωνείτε», το μήνυμα της γραμματείας της Συγκλήτου που την ίδια ώρα συνέτασσε την απόφαση της προχθεσινής συνεδρίασης. Σε παρέμβασή του στο everybody (δίκτυο on line επικοινωνίας των μελών του Πανεπιστημίου), ο κ. Λαζαρίδης… έσπειρε ανέμους με την τοποθέτησή του κατά της πρυτανικής αρχής αλλά και της χρονικής στιγμής που γίνεται η διαβούλευση: «Είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω (χωρίς να γνωρίζω το αποτέλεσμα της Συγκλήτου) ότι η απερχόμενη Πρυτανική Αρχή, αν και σχεδόν απελθούσα στην πράξη και παρόλη την εμφανή της αποσύνθεση ( οι μισοί Αναπληρωτές Πρύτανη, μόνο τυπικά αποτελούν μέλη της), επέλεξε μια επίσης ηθικά αμφιλεγόμενη ως και διαβλητή διαδικασία- ημερομηνία για να συζητήσει το πιο κρίσιμο ζήτημα στην ιστορία του Πανεπιστημίου. Αυτό από το οποίο θα εξαρτηθεί η επιβίωσή του ως Πανεπιστημίου και όχι η συνέχειά του ως (μη διοικήσιμoυ πάντως) εκπαιδευτικού Busines Unit Network το οποίο θα το λέμε «Το τρίτο μεγάλο ελληνικό Πανεπιστήμιο». Φυσικά θα μπορούσαμε να το λέγαμε πιο συνοπτικά και πιο παραστατικά (προαγόμενοι ακόμα περισσότερο) : «Το Πρώτο Τόσο Μεγάλο Ελληνικό Σκορποχώρι». Φοβάμαι πως θα καταστεί αναγκαίο να επανέλθουμε στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Ελπίζω ότι η σχετική αμεριμνησία, το έλλειμμα πληροφόρησης και πρακτικά η αδράνεια να δώσουν τη θέση τους σύντομα σε μια οργανωμένη πολύπλευρη και καθόλου «μυστική» ουσιαστική συζήτηση και σε μια απόφαση με περίσκεψη, με ειρμό και με προτεραιότητες ακαδημαϊκές κι όχι τάχατες ισορροπημένες (!!) και απροσχημάτιστα πολιτικάντικες, που θα στηρίζεται ΣΕ ΠΛΑΤΙΑ ΒΑΣΗ, και θα επαναφέρει τον ενθουσιασμό για μια καινούργια πορεία, που να προσθέσει ΚΥΡΟΣ και όχι φούσκες που εξυπηρετούν «ειδικές ατζέντες» χωρίς προοπτική». ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Πρωτοβουλία για συζήτηση Φορείς και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στο ίδιο τραπέζι για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Η δημοσιοποιηθείσα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φέρει την υπογραφή του υπουργού κ. Γαβρόγλου και τη σφραγίδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός κινήθηκε πίσω από τις κουρτίνες και έχει ακέραια την ευθύνη τόσο για τους χειρισμούς που έκανε όσο και την πρόταση που παρουσίασε», επισημαίνει σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι φορείς της Θεσσαλίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. «Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας πιστεύουμε στη συλλογική ηγεσία ώστε να κληθούν να αποφασίσουν αυτοί που θα υλοποιήσουν. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και συγκαλούμε ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων της Θεσσαλίας (Δήμοι, ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς) στην οποία προσκαλούμε και θεωρούμε απολύτως επιβεβλημένη την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και προσωπικά του υπουργού ώστε να γίνει γνήσιος δημοκρατικός και ουσιαστικός διάλογος», αναφέρει στη δήλωσή του ο περιφερειάρχης και τονίζει: «Ως αιρετή Περιφέρεια θέλαμε κι επιδιώξαμε να μετέχουμε στο διάλογο για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία όσο και γενικότερα να συνεργαστούμε, ωστόσο το Υπουργείο το απέφυγε με αξιοσημείωτη και ανεξήγητη επιμονή. Είναι προφανές ότι η δημοσιοποιηθείσα πρόταση: -Δεν προέκυψε από διάλογο ούτε με την κοινωνία ούτε την Αυτοδιοίκηση. -Δεν περιέχει το αναγκαίο σχέδιο υλοποίησης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ύψος και πηγές χρηματοδότησης, προσλήψεις προσωπικού, συνολικό κόστος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά και σοβαρές αμφιβολίες, αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. -Επιχειρεί να υποδαυλίσει συμπεριφορές κοινωνικού αυτοματισμού στη Θεσσαλία ναρκοθετώντας την περιφερειακή ενότητα και συνείδηση που με τιτάνιες προσπάθειες και εξαντλητικό διάλογο έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε ως αιρετή Περιφέρεια. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας έστω αυτήν την ύστατη ώρα να μην δημιουργήσει τετελεσμένα και να μην μετακυλήσει στην τοπική κοινωνία το κόστος της προχειρότητας και της προφανούς εξυπηρέτησης μικροκομματικών και προσωπικών συμφερόντων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι: -η μεγαλύτερη επένδυση μίας χώρας είναι αυτή η οποία στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, -η παιδεία του μέλλοντος απαιτεί καθαρά επιχειρήματα, -κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να προκύπτει μέσα από σοβαρό, ανοιχτό, δημοκρατικό διάλογο με την τοπική κοινωνία και βεβαίως με νηφαλιότητα και ψυχραιμία και να αποβαίνει προς όφελος της εκπαίδευσης και της κοινωνίας». Επισημαίνεται ότι η σύσκεψη θα γίνει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σε συνεργασία με το γραφείο του υπουργού Παιδείας ώστε να είναι εφικτή η παρουσία του κ. Γαβρόγλου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ: Στο κέντρο του πανεπιστημιακού χάρτη το Π.Θ. Κωδικοποιούνται οι παρατηρήσεις που θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας Οι «φλόγες» από τη… φωτιά που έχει ξεσπάσει σε επίπεδο Θεσσαλίας, με αφορμή το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου, φαίνεται να μην «αγγίζουν» τη διοίκηση του ιδρύματος, που τις τελευταίες ημέρες συζητεί σε ακαδημαϊκή βάση τα υπέρ και τα κατά της πρότασης. Χθες, στον απόηχο της πολύωρης συνεδρίασής της, η Σύγκλητος εξέδωσε και επίσημα την απόφασή της επί του σχεδίου του Υπουργείου: «H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξέτασε την πρόταση του ΥΠΠΕΘ για τη «Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και αποφάσισε ότι αποτελεί μια παραγωγική βάση διαβούλευσης καθώς προτείνει τη δημιουργία ενός μεγάλου ακαδημαϊκού ιδρύματος με κεντρική θέση στον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας, το οποίο θα προσφέρει υψηλής ποιότητας σπουδές σε ένα εύρος επιστημονικών πεδίων και ταυτόχρονα θα στηρίζει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιφέρειας με Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Τεχνολογικά Πάρκα σε τομείς όπου εμφανίζονται ισχυρά ή εν δυνάμει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στη Σύγκλητο διεξήχθη ένας γόνιμος διάλογος και έγιναν παρατηρήσεις σε επιμέρους πτυχές της πρότασης από τα μέλη της. Οι παρατηρήσεις αυτές θα κατατεθούν στο Υπουργείο και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με σκοπό η νέα ακαδημαϊκή αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της περιφέρειας και της χώρας στο σύγχρονο περιβάλλον. Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε αρνητικά ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας κ. Νικόλαος Δαναλάτος». Ηδη από χθες, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει να κωδικοποιεί τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου. Όπως έχει καταγράψει ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα επιμείνει η έδρα της νέας Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών να δημιουργηθεί στον Βόλο και να συνδυαστεί με τη δημιουργία και νέου τμήματος τουριστικών. Θα επιμείνει επίσης στην αυτονόμηση της Ιατρικής Σχολής. Η διαβούλευση για το σχέδιο που βρίσκεται στη διάθεση ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέσα από τη διαδικασία θα αξιολογηθούν και τυχόν νέες βελτιώσεις του σχεδίου του υπουργείου Παιδείας. Τις παρατηρήσεις του το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας. ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΣΕ Η ΛΑΡΙΣΑ: Και Γεωπονία και Πολυτεχνείο και Τουριστικά! Στη σύσκεψη φορέων υπό τον δήμαρχο Λαρισαίων Αποστόλη Καλογιάννη Τα πάντα όλα… ζήτησε η Λάρισα στη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου υπό τον δήμαρχο Λαρισαίων, Αποστόλη Καλογιάννη. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο υπερ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Λάρισα εντείνει τις διεκδικήσεις της. Θέλει την έδρα της Γεωπονίας, δύο Πολυτεχνικά Τμήματα, Τουριστικό Τμήμα και Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων. Στην τετράωρη διαβούλευση για την «πρόταση της Λάρισας», φάνηκε ότι το κεφάλαιο «έδρα Γεωπονίας» που βρίσκεται στον Βόλο δεν έχει κλείσει. Ζήτημα για τη μετακίνηση της έδρας της Γεωπονίας στη Λάρισας έθεσαν με επιστολή του ο βουλευτής της Ν.Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας, Ρένα Καραλαριώτου. Ο ίδιος ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απ. Καλογιάννης ζήτησε στο νέο σχέδιο να αναπληρωθούν τα τμήματα ΣΤΕΦ (Σχολή Τεχνικών Εφαρμογών) που καταργούνται καθώς και τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων και ιατρικών εργαστηρίων. Ζήτησε να ιδρυθούν δύο Πολυτεχνικά Τμήματα που θα δώσουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα που έχει σήμερα το ΤΕΙ.

