Στα χέρια Βολιώτισσας δικηγόρου το portfolio ευρωπαϊκών εταιρειών

Στα χέρια της κρατά όλο το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαίων πελατών της νομικής εταιρείας του Σαν Φρανσίσκο Dimitriou & Associates. Από μικρές τεχνολογικές start-up εταιρείες μέχρι και μεγάλες επιχειρήσεις καθιερωμένες στον χώρο τους, όλες αναζητούν τις νομικές συμβουλές της για να προχωρήσουν στο επιθυμητό άνοιγμα και στην επέκταση στην αμερικανική αγορά. Η Βολιώτισσα δικηγόρος, Βανέσσα Κιού, συνεχίζει την ανοδική της πορεία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου βρέθηκε πριν από τρία χρόνια, με τις βαλίτσες της γεμάτες όνειρα, που υλοποιούνται…

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συνάντησε τη Βανέσσα Κιού, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου έκανε ομιλία για τη «διαχείριση της άυλης περιουσίας από τη νομική οπτική» στο πλαίσιο σεμιναριακού μαθήματος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και περιφερειακή ανάπτυξη». «Είμαι στη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού που συνέπεσε με την πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να κάνω την ομιλία για τη διαχείριση της άυλης περιουσίας», ανέφερε η Βολιώτισσα, που επέστρεψε για λίγο στη γενέτειρά της.

Η Βανέσσα Κιού, διανύει ήδη τον τρίτο χρόνο της ως συνεργάτης στη νομική εταιρεία του Σαν Φρανσίσκο, και η επαγγελματική της πορεία βρίσκεται σε διαρκή ανοδική τροχιά.

Τα πάντα ξεκίνησαν, αφότου, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο να αποκτήσει ειδίκευση στο δίκαιο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το University of California, Hastings College of the Law στην καρδιά της Silicon Valley έκανε δεκτή την αίτησή της, της προσέφερε την υποτροφία Virginia Leary Merit Scholarship και χωρίς δεύτερη σκέψη, βρέθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Μόλις ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, ήταν μια πολύ ευτυχής συγκυρία, το γεγονός ότι βρήκα δουλειά. Γενικώς οι ξένοι δικηγόροι, που έχουν εκπαιδευτεί σε άλλα νομικά συστήματα, δεν είναι εύκολο να βρουν μία δουλειά στην Αμερική», ανέφερε. Για την ίδια, τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Όχι μόνο βρήκε δουλειά και μάλιστα στο αντικείμενό της, αλλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να ανελιχθεί και πλέον να διαχειρίζεται ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαίων πελατών της εταιρείας, που επιχειρούν να επεκταθούν στην αμερικανική αγορά. Ανάμεσά τους και ελληνικές…

Η Βανέσσα Κιού, αν και μακριά από οικογένεια και φίλους, δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη ζωή στο Σαν Φρανσίσκο. «Η ζωή είναι πολύ καλή. Το περιβάλλον είναι διεθνές κι έτσι δεν νιώθεις ξένος. Είμαστε όλοι ξένοι ούτως ή άλλως. Ως πόλη, είναι πολύ ζωντανή, πολύ αισιόδοξη, πολύ δημιουργική», λέει και όπως φαίνεται και η ίδια δημιουργική φύση, έχει πολλά να προσφέρει.

Γι’ αυτό και η επιστροφή της στην Ελλάδα και τα πάτρια εδάφη, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της. Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. «Αυτή την περίοδο έχω κάποιες συνεργασίες και μου δίνεται η δυνατότητα να επισκέπτομαι αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Αλλά επιστροφή σε μόνιμη βάση δεν βλέπω να συμβαίνει σύντομα», λέει.

Τι να προσέχουν οι νέοι founders

Η επιτυχημένη δικηγόρος, που κάνει διεθνή καριέρα, δίνει μέσω του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ τις πολύτιμες νομικές συμβουλές της για τη διαχείριση της άυλης περιουσίας των εταιρειών.

«Η πνευματική και διανοητική ιδιοκτησία μίας εταιρείας καθώς επίσης και η τεχνογνωσία είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορεί να αποδώσει όφελος στην εταιρεία με τη σωστή διαχείρισή της. Πέρα από την κατοχύρωση, υπάρχει και ένα δεύτερο στάδιο, του πώς θα χρησιμοποιήσουμε το portfolio του ip που έχουμε προκειμένου να προσπορίσουμε όφελος προς την εταιρεία. Οι νέοι founders θα πρέπει να προσέχουν τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν για να κατοχυρώσουν το σωστό τύπο πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ένα πολύ σύνηθες παράδειγμα, είναι μια εταιρεία να χτίσει το brand της, να επιλέξει ένα εμπορικό σήμα το οποίο να μην είναι πραγματικά διαθέσιμο, να επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και να διαπιστώσει αργότερα ότι αυτό είναι ήδη καταχωρημένο και δεν μπορεί να κάνει χρήση. Προτείνουμε να γίνεται πολύ προσεκτική αναζήτηση, και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να ζητηθεί ακόμη και βοήθεια δικηγόρου που να εξειδικεύεται στα εμπορικά σήματα», συμβουλεύει η Βανέσσα Κιού.