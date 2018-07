Αυτά είναι τα δορυφορικά συστήματα που αξιοποίησαν ΕΛΔΟ και πυροσβεστική

Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εκλήθη ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός (ΕΛΔΟ) να συνεισφέρει στην αρχική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην εξακρίβωση των αρχικών εστιών πυρκαγιάς, αξιοποιώντας την πρόσβασή του στις διεθνείς δορυφορικές βάσεις δεδομένων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΔΟ, Γεώργιος Μαντζούρης, στην έκτακτη συνέντεεξη τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.



«Το υπουργείο ΨΗΠΤΕ, μέσω της συνεργασίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού με το International Charter Space and Major Disasters, κατέθεσε αίτημα καταγραφής προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) για λήψη όλων των διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων από διάφορους διαστημικούς οργανισμούς, προκειμένου να υπάρξει αρχική ανάλυση και πληρέστερη αποτύπωση της καταστροφής και καταγραφής των αιτιών των πυρκαγιών.



Ο ΕΛΔΟ, αξιοποιώντας τις παρεχόμενες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δορυφόρους έδωσε στην Πυροσβεστική στοιχεία για την πιθανή έναρξη καθώς και για την εξέλιξη των πυρκαγιών.



Η έναρξη της πυρκαγιάς στην Κινέτα



Στην περιοχή της Κινέτας, στις 23/07/2018 και ώρα 12:03 μμ εμφανίζεται η αποτύπωση από δορυφόρο πρώτης εστίας πυρκαγιάς, η οποία αντιστοιχίζεται με την καταγραφή της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.



Στις 12:35 μμ καταγράφεται από τα δορυφορικά δεδομένα εκδήλωση 13 θερμικών εστιών πυρκαγιάς σε γραμμική διάταξη εμφανίζεται αρχικά κοντά σε οδικό δίκτυο. Δεδομένου ότι η διέυθυνση του ανέμου ήταν βόρεια βορειοδυτική, οι εστίες που καταγράφονται 30 λεπτά αργότερα βόρεια και βορειοδυτικά της πρώτης εστίας, προξενούν εύλογα ερωτηματικά. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θερμικά σημεία, όπως αποτυπώνονται από τη δορυφορική απεικόνιση, βρίσκονται σε νοητές και παράλληλες ευθείες κοντά σε οδικό δίκτυο που απέχουν μεταξύ τους περίπου 1.100μ και επισημαίνεται η χρονικά σχεδόν ταυτόσημη εκδήλωση των θερμικών εστιών. Οι δορυφορικές αποτυπώσεις παραδόθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προχωρήσουν οι αυτοψίες στα ανωτέρω σημεία.



Ανατολική Αττική



Παράλληλα, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής εμφανίζονται θερμικά σημεία εστιών πυρκαγιάς με ριπές, με εντάσεις που έφτασαν τα 120 χλμ την ώρα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε λιγότερο από μιάμιση ώρα μέχρι την παραλία.



Στα στίγματα που δόθηκαν προς εξέταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εντοπίστηκαν εστίες έναρξης της πυρκαγιάς, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιηθεί και διασταυρωθεί πληροφορίες από τα κάτωθι δορυφορικά συστήματα:



1. «International Charter for Space and Major Disasters» μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

2. Copernicus Emergency Management Service.

3. Ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel 2.

4. To Fire Management System της NASA.

5. Το Γαλλικό δορυφορικό σύστημα Pleiades.