Λέσβος: Επίθεση ακροδεξιών εναντίον προσφύγων

Έκρυθμη είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Μυτιλήνη, με το νησί να ζει σκηνές που δεν έχει ξαναζήσει. Ομάδα αποτελούμενη από ακροδεξιούς επιτέθηκαν σε πρόσφυγες, κυρίως από το Αφγανιστάν, που για πέμπτη μέρα έχει καταλάβει την πλατεία Σαπφούς. Παρά την παρέμβαση της αστυνομίας τα πνεύματα παραμένουν οξυμένα και τα επεισόδια συνεχίζονται.

Δεν έλειψαν ακόμη και οι μάχες στήθος με στήθος μεταξύ των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και οργανωμένων ομάδων ακροδεξιών, που προσπαθούν να απομακρύνουν από την πλατεία τους συγκεντρωμένους μετανάστες και πρόσφυγες.

Μετά τη χρήση χημικών από την Αστυνομία, απωθήθηκαν οι ομάδες των ακροδεξιών, οι οποίες όμως ανασυντάσσονται στους γύρω δρόμους και αντεπιτίθενται, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μαρτυρίες και μηνύματα πολιτών στο twitter μιλούν για αρκετούς τραυματίες, κυρίως πρόσφυγες, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να απομακρύνονται από την πλατεία τα γυναικόπαιδα για λόγους προφύλαξης.

At least 3 women injured from Golden Dawn, Patriotic movement of #Lesvos and other far right groups. Stones and tear gas used. Ariel Ricker, the lawyer from @AdvocatesAbroad , among those attacked. Refugees protected their families silently. #refugeesgr #antireport