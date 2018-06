Συνεχίζονται οι υπαίθριες συναυλίες σε διάφορα σημεία του Βόλου

Συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή 22 Ιουνίου οι συναυλίες που εντάσσονται στην «Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2018» με συναυλία Jazz μουσικής στην άκρη του κυματοθραύστη, από το σχήμα Modality στις 20.30 στην παραλία του Βόλου. Προβολή από την εικαστικό Αννυ Γαλανού.

Στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, στις 21.30, αναλαμβάνει δράση η Σούλη Ανατολή. Η διακεκριμένη Βολιώτισσα, Ρένα Μόρφη, παρουσιάζει το καλλιτεχνικό alter ego της για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της πόλης. Μια ιδιαίτερη μεταφορά στο πάλκο της αυλής στο Τσαλαπάτα με επιλεγμένα λαϊκά τραγούδια και μελωδικές διασκευές που θυμίζουν άλλη εποχή...

Ανεξάρτητες δράσεις σε διάφορες τοποθεσίες θα πραγματοποιούνται από τις 21.00 και περιλαμβάνουν: Συναυλία στην Τάκη Οικονομάκη με Δον Δαλεζίου, με τους «Dury Dava & Aton». Τάκη Οικονομάκη με Σπυρίδη, Salsa party by Alternative dance studio. Στο Στενό Μηλίνης, Frantic V & Dj Γ. Μαλαμούσης. Κουμουνδούρου με Κονταράτου, εμφανίζονται οι Ομπραξ, Cassette, Γ. Καρβέλης & Γ. Αλεξίου. Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη, οι «AppARTία». Οδος Φερών (Μουσείο της Πόλης), «Sexy Christians, Redman Band». Ερμού με Θέσπιδος, Daphne Bluebird & Alekos Georgoulopoulos. Μικρασιατών με Ξενοφώντος, «Ευτυχισμέναι Μέραι» Δημ. Αποστολάκης (Χαΐνηδες), Μανώλης Πάππος κ.ά. Παραλία Βόλου - Αγ. Κωνσταντίνος, «Τρεις Κακόφημοι», με ρεμπέτικα. Στενό Σκύρου (πάροδος Δημητριάδος Ογλ) Don Zio, Liakos Ze, Mike Da Shop.

Στενό Εργατικού Κέντρου (πάροδος Δημητριάδος Καρτάλη) Minorfase, the Messengers, Stories to tell, Keith O’Bloom , hard rock, alternative. Στενό Γραβιάς (Παλιά), Atsou, Philip V, Kon K , disco house, techno Dj party.