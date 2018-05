«Ο χορευτής ως αθλητής»

Η Δημοτική Σχολή Χορού Βόλου, τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, αγκαλιάζοντας τις νέες σωματικές τεχνικές και ακολουθώντας τις εξελίξεις στις επιστήμες που βοηθούν στη αρτιότερη διδασκαλία αλλά και στη βελτίωση της τεχνικής των μαθητών της, διοργανώνει ένα σεμινάριο στις 26 και 27 Μαΐου με τίτλο ο «Χορευτής ως αθλητής» με εισηγητή τον Παναγιώτη Πετρογιάννη.

O Παναγιώτης Πετρογιάννης αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ. Είναι κάτοχος Master in Health and Exercise Science, University of Bristol. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Παρουσίασε συστηματικά στο ευρύ κοινό της Επιστήμη του Χορού (Dance Science) στην Ελλάδα και τα συστήματα ποιοτικής αξιολόγησης Functional Movement Screen, Stuart McGill. Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού και μέλος του International Association of Dance Medicine and Science.

Εχει συνεργαστεί με το Χοροθέατρο του ΚΘΒΕ και διατηρεί σταθερή συνεργασία με σχολές και ομάδες χορού. Εστιάζει στην εφαρμογή προγραμμάτων διορθωτικής- νευρομυϊκής γυμναστικής μυοσκελετικών κακώσεων και στην αξιολόγηση-βελτίωση χορευτών, αθλητών και ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Διδάσκει αναπτυξιακή γυμναστική σε παιδιά. Επιμελείται τη στήλη «Υγεία και χορός» στο Dancetheater.gr. Εισηγείται τα σεμινάρια “Beyond Stretching”, «Ο Χορευτής ως Αθλητής» και διευθύνει τη Synaskisi στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Σχολής Κουταρέλια με Ρ. Φεραίου (Παλιά Ηλεκτρική) και στο τηλέφωνο 24210-54244.