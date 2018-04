Οι «Skelters» στο «Cafe Santan»

Οι «The Skelters», μια από τις κορυφαίες ροκ μπάντες της Ελλάδας, επιστρέφουν για μια ακόμη φορά στον Βόλο, για να εμφανιστούν στη σκηνή του «Cafe Santan» σήμερα Παρασκευή 20 Απριλίου στις 22.00.

Με κομμάτια από τον δίσκο τους «Explain To Me», τον πρόσφατο δίσκο τους «Revive» καθώς και covers σε The Beatles, John Lennon, U2, Queen, Elvis Presley, The Rolling Stones, The Doors, Dire Straits, Tom Petty, Eric Clapton, ’50s, ’60s, ’70s, 80’s κ.ά., σε ένα άκρως δυναμικό Rock ’n Roll show.

Οι «Skelters» αποτελούνται από τους: Άγγελο Χαραβιτσίδη (κιθάρα, φωνητικά, πιάνο), Δανιήλ Χαραβιτσίδη (ντραμς, κρουστά, φωνητικά, πιάνο), Κωστή Βογιατζόγλου (κιθάρα, φωνητικά) και Θοδωρή Νικολάου (μπάσο).

Οι «Skelters» έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 εμφανίσεις σε όλες τις σκηνές της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, σε festival, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές κ.ά.

Επίσης έχουν συνεργαστεί σε live εμφανίσεις τους με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως ZZ Top, Pavlov’s Dog, Nazareth, Iron Butterfly, Steve Harley & Cockney Rebel, Louisiana Red, Paul Di Anno (Iron Maiden), Don Dokken, Puressence κ.ά.