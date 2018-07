Ταϊλάνδη: Απεγκλωβίστηκαν έξι παιδιά – Συνεχίζεται η επιχείρηση

Δεν υπάρχει ακόμα εικόνα για την κατάσταση της υγείας των παιδιών

Έξι αγόρια βγήκαν από το πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, όπου παρέμεναν εγκλωβισμένα για περισσότερες από δύο εβδομάδες, όπως δήλωσε σήμερα ένα υψηλόβαθμο μέλος της ιατρικής ομάδας της επιχείρησης διάσωσης.

Οι αρχές στην επαρχία Τσιανγκ Ράι της βόρειας Ταϊλάνδης ξεκίνησαν την επικίνδυνη αποστολή της ασφαλούς μεταφοράς των 12 αγοριών και του προπονητή τους εκτός σπηλαίου νωρίς σήμερα.

Λίγο μετά την έναρξη της επιχείρησης ξεκίνησε βροχόπτωση πάνω από το σημείο που διεξάγεται η επιχείρηση διάσωσης. Η βροχή αναμένεται να την δυσκολέψει, με τους διασώστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην την διακόψουν.

The latest picture from the Thailand cave rescue - the first two boys have now been rescued pic.twitter.com/LJNNZZBOYv — Sky News (@SkyNews) 8 Ιουλίου 2018

This was the moment British divers first found the 12 boys and their football coach.



Follow the rescue mission here: https://t.co/mZWcNBiAN5 pic.twitter.com/jEXvU60mvI — Sky News (@SkyNews) 8 Ιουλίου 2018

«Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα»

Η επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης των δώδεκα παιδιών και του προπονητή τους στο ποδόσφαιρο που έχουν αποκλειστεί εδώ και 15 ημέρες σε ένα πλημμυρισμένο δίκτυο σπηλαίων στην Ταϊλάνδη άρχισε τελικά σήμερα, έπειτα από ημέρες αναβολών εξαιτίας των πολύ μεγάλων κινδύνων.

«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα … Τα αγόρια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις» δήλωσε ο Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, ο επικεφαλής της ομάδας που διαχειρίζεται την κρίση, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σε απόσταση από το σπήλαιο.

Ο Ναρονγκσάκ διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο» και ότι η επιχείρηση διάσωσης μπορεί να πάρει μέρες ή να και σταματήσει ανά πάσα στιγμή.

Ένας αυστραλιανός γιατρός, ο οποίος συμμετέχει στη σημερινή αποστολή διάσωσης, εξέτασε χθες το βράδυ τα παιδιά και έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η επιχείρηση, έκανε επίσης γνωστό ο Ναρονγκσάκ.

Μέχρι τώρα, ένας έμπειρος δύτης χρειάζεται ένδεκα ώρες για να φθάσει μέχρι τα παιδιά και να επιστρέψει: έξι ώρες για να πάει και πέντε ώρες για να επιστρέψει, χάρη στα ρεύματα. Η διαδρομή περιλαμβάνει δύσκολα υποβρύχια περάσματα.

Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες για την απομάκρυνση των παιδιών κρίνονται «τέλειες» από τον πυρήνα διαχείρισης της κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στάθμη του νερού μέσα στο σπήλαιο.

Οι διασώστες εκκένωσαν σήμερα το πρωί την περιοχή γύρω από το σπήλαιο ώστε να ανοίξουν χώρο «για να βοηθήσουμε τα θύματα».

Best graphic of cave layout/issues I’ve seen - via https://t.co/99aHSbmsm4 pic.twitter.com/OVgrEnEWTx — Steve (@SteveInCM) 8 Ιουλίου 2018

«Όλοι όσοι δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση πρέπει βγουν αμέσως από τη ζώνη» ανακοίνωσε από μεγάφωνα η αστυνομία στον χώρο γύρω από το σπήλαιο, όπου βρίσκονται εκατοντάδες δημοσιογράφοι. «Έχουμε όλο και περισσότερα μέσα ενημέρωσης που έρχονται και εγκαθίστανται παντού», είχε πει νωρίτερα ο επικεφαλής των επιχειρήσεων προσθέτοντας πως «οι ιατρικές ομάδες μου παραπονέθηκαν και αυτό γίνεται πρόβλημα».

Οι διασώστες είχαν καταφέρει να περάσουν έναν σωλήνα πολλών χιλιομέτρων για να διοχετεύσουν οξυγόνο στη σπήλαιο όπου έχει καταφύγει η ομάδα και το επίπεδο του οξυγόνου έχει σταθεροποιηθεί μέσα σ’ αυτό.

Όμως οι βροχές που αναμένονται προσεχώς θα μπορούσαν να περιορίσουν το μη πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου στο οποίο έχουν καταφύγει τα παιδιά.