Δεν θα λείψει.Ο κόσμος είναι καλύτερος χωρίς εκείνη.Η συγκλονιστική νεκρολογία 2 παιδιών για τη μητέρα τους

H μόνη μορφή αθανασίας που μπορεί να «κατακτήσει» ο άνθρωπος είναι η υστεροφημία του και οι αναμνήσεις που κουβαλούν μέσα τους οι άνθρωποι με τους οποίους η ζωή του διασταυρώθηκε-περισσότερο ή λιγότερο.

Τι γίνεται όμως όταν η ζωή που διάγει κάποιος, οι επιλογές και οι πράξεις του, προκαλούν πόνο, πίκρα, απογοήτευση στους ανθρώπους με την οποία την μοιράζετε; Και όταν ένας τέτοιος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, άραγε εκείνοι που μένουν πίσω οφείλουν να αποσιωπήσουν τις πραγματικές σκέψεις και τα αισθήματα τους;

Η οικογένεια της Kathleen Dehmlow επέλεξε πάντως να μην αποσιωπήσει την πικρία της, γι αυτό και η νεκρολογία που δημοσίευσαν τα παιδιά της προκαλεί αμηχανία, και σίγουρα είναι η πιο θλιβερή-και συνάμα βέβαια ειλικρινής- που έχουμε διαβάσει.

Μέχρι αυτό το σημείο όλα καλά.

Από την τρίτη παράγραφο όμως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται κάπως περίεργα: «Το 1962 έμεινε έγκυος από τον αδερφό του συζύγου της Lyle Dehmlow και μετακόμισε στην Καλιφόρνια».

Στην επόμενη παράγραφο διαβάζουμε: «Εγκατέλειψε τα παιδιά της, Gina και Jay τα οποία στη συνέχεια τα μεγάλωσαν οι γονείς της στο Clemens, ο κύριος και η κυρία Joseph Schunk».

Και καταλήγει: «Πέθανε στις 31 Μαϊου 2018, στο Σπρίνγκφιλντ και τώρα θα κριθεί από το Θεό. Δεν θα λείψει από τα παιδιά της Gina και Jay. Και για τα δύο, αυτός ο κόσμος θα είναι ένα καλύτερο μέρος χωρίς εκείνη».

