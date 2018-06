ΗΠΑ: Μακελειό σε γραφεία εφημερίδας -Τουλάχιστον 4 νεκροί, 20 τραυματίες [βίντεο]

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κτίριο ειδησεογραφικού ομίλου στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετά θύματα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως αναφέρει η αστυνομία σύμφωνα με την Daily Mail, και ακόμη 20 τραυματίστηκαν από την επίθεση.

«Ενεργός σκοπευτής παρακαλούμε βοηθήστε μας» ήταν η έκκληση ενός ασκούμενου στην Capital Gazette μέσω Twitter.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ενημερώθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Fox News μετέδωσε ότι ο φερόμενος δράστης συνελήφθη αφού πυροβόλησε και σκότωσε «πολλούς» ανθρώπους. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Φιλ Ντέιβις είπε ότι πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς.

«Ο ένοπλος πυροβόλησε τη γυάλινη πόρτα του γραφείου και άνοιξε πυρ κατά των υπαλλήλων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα και δεν θα μιλήσω για θύματα, αλλά είναι πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το να ακούς ανθρώπους να δέχονται πυρά, ενώ βρίσκεσαι κάτω από ένα γραφείο και ακούς τον δράστη να γεμίζει ξανά», έγραψε στο Twitter ο ρεπόρτερ Φιλ Ντέιβις.

Σύμφωνα με το CBS, που επικαλέστηκε δύο ανώνυμες πηγές, υπάρχουν τέσσερις νεκροί.

Δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ακριβής αριθμός θυμάτων.

Η αστυνομία της Βαλτιμόρης ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. «Το κτίριο έχει ανακοινωθεί και οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες εντός του κτιρίου », τόνισε με ανάρτηση στο twitter η τοπική αστυνομία.

Η εφημερίδα είναι ιδιοκτησίας της Baltimore Sun, σύμφωνα με αναφορές των εργαζομένων της.

’Multiple’ deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. Trace Gallagher is following this developing story. https://t.co/6gHhXWA95v pic.twitter.com/IdeiG9c49T

Authorities rushed to the building of a newspaper in Annapolis, Maryland following reports of an active shooter.

Chopper footage shows a number of people walking out of a Maryland building with their hands up: https://t.co/75K9xuuAhN pic.twitter.com/AkBc1Z4hRz