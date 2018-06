Σάλος στην Αυστραλία για την υπόθεση του βιασμού & φόνου της ανερχόμενης κωμικού Ευρυδίκης Ντίξον

To πτώμα της 22χρονης Ντίξον βρέθηκε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στη Μελβούρνη νωρίς την Τετάρτη, λίγες ώρες αφού είχε ολοκληρώσει το σόου της σε ένα μπαρ της πόλης και είχε φύγει για να γυρίσει σπίτι της μόνη. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον ενός 19χρονου.

Beautiful, clever, funny Eurydice Dixon at her gig at Highlander last Tuesday. RIP. #eurydicedixon pic.twitter.com/ivcbL2DmSs

Τα social media έχουν γεμίσει αναφορές και φόρους τιμής στη Ντίξον, σε μια υπόθεση που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη βία σε βάρος των γυναικών. Για πολλούς επανέφερε τις μνήμες του φόνου της Ιρλανδής Τζιλ Μίγκερ το 2012 σε γειτονικό προάστιο της Μελβούρνης, για τον οποίο έγινε μια ειρηνική πορεία στην οποία συμμετείχαν 30.000 άνθρωποι.

Αν και δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή ακόμα, η Ντίξον εθεωρείτο ως μια ταλαντούχα, ανερχόμενη κωμικός που βρισκόταν στην αρχή της καριέρας της.

’Eurydice Dixon could have been any of us’ by Gen Fricker https://t.co/EuBjyDTPAH pic.twitter.com/Tlre1eLFNq