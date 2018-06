Σίριαλ για το κορίτσι που εξαπάτησε την ελίτ της Νέας Υόρκης

Η Anna Delvey παραπλάνησε, εξαπάτησε και γοήτευσε στην πορεία της προς την κορυφή της κοινωνικής ελίτ της Νέας Υόρκης, πείθοντας φίλους, διασημότητες και απίστευτα εύπορους επιχειρηματίες να χρηματοδοτούν τον πλούσιο τρόπο ζωής της.

Τώρα η σοκαριστική ιστορία της θα γίνει σειρά στο Netflix με την Τζένιφερ Λόρενς και τη Μάργκοτ Ρόμπι να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το συνδρομητικό διαδικτυακό κανάλι Netflix αγόρασε τα δικαιώματα άρθρου του New York Magazine, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς η άνοδος της Anna Delvey και ανέθεσε στη Σόντα Ράιμς παραγωγό των τηλεοπτικών σειρών «Grey’s Anatomy» και «How to Get Away with Murder», σεναριογράφο και συγγραφέα τη συγγραφή του σεναρίου.

Η Anna Sorokin ή αλλιώς Anna Delvey εμφανίστηκε ως ψεύτικη κληρονόμος και άρχισε να κινείται άνετα στα ανώτερα κλιμάκια της υψηλής κοινωνίας και στη φασαρία της περιοχής του Σόχο της Νέας Υόρκης διαμένοντας επί μήνες σε δωμάτια ξενοδοχείων, στα οποία η διανυκτέρευση κοστίζει 400 δολάρια, αφήνοντας φιλοδωρήματα των 100 δολάρια και διασκεδάζοντας στα πάρτι του επιχειρηματία Μάρτιν Σκρέλι ή του ηθοποιού Μακόλεϊ Κάλκιν.

Η Delvey ποζάρει από τις φυλακές στο Instagram

Τώρα, όμως, η Anna Delvey που πήρε εξαπατώντας δάνεια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται στη φυλακή του νησιού Ρίκερς στη Νέα Υόρκη, εν αναμονή νέας δίκης της.

Η 27 ετών σήμερα Delvey συνελήφθηκε και καταδικάστηκε το 2017 για διακεκριμένες κλοπές, τραπεζική απάτη και άλλες κατηγορίες, αλλά η ιστορία της θα αναβιώσει στην τηλεοπτική οθόνη.

Όταν δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες, το άρθρο της Jessica Pressler, με τίτλο «Πώς η Anna Delvey εξαπάτησε τους κοσμικούς της Νέας Υόρκης», έγινε αμέσως viral.

Η Anna Sorokin γεννήθηκε στη Ρωσία το 1991, μετακόμισε όταν ήταν 16 ετών με τον μικρότερο αδερφό και τους γονείς της στη Γερμανία και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο όπου φοίτησε στη Σχολή Μόδας Central Saint Martins.

Ο πατέρας της εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού και αργότερα ως στέλεχος σε μια εταιρεία μεταφορών που κήρυξε πτώχευση το 2013, οπότε άνοιξε μια εταιρεία θέρμανσης-ψύξης.

H Delvey μετά τις σπουδές επέστρεψε στο Βερολίνο και εργάστηκε στο τμήμα μόδας μιας επιχείρησης δημοσίων σχέσεων προτού μετακομίσει στο Παρίσι όπου εξασφάλισε πολυπόθητη μαθητεία στο περιοδικό Purple.

Τότε άλλαξε το όνομά της σε Anna Delvey και άρχισε να συστήνεται ως πλούσια κληρονόμος από την Ευρώπη.

Απέσπασε τουλάχιστον 275.000 δολάρια για πλούσια δείπνα, σουίτες ξενοδοχείων και personal trainers διασημοτήτων και εξαπάτησε την ελίτ της Νέας Υόρκης, εκπρόσωποι της οποίας πίστευαν ότι η Anna Delvey είναι κόρη Ρώσου διπλωμάτη ή κληρονόμος επιχείρησης με αντίκες στη Γερμανία.

Διοργάνωνε μεγαλειώδη πάρτι στα οποία προσκεκλημένοι ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων, καλλιτέχνες και αθλητές και μάλιστα απευθύνθηκε σε εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να της διοργανώσει το πάρτι γενεθλίων της σε ένα από τα αγαπημένα της εστιατόρια στο Σόχο, αλλά ποτέ δεν πλήρωσε τον λογαριασμό.

