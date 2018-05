Η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης είναι γεγονός και προκαλεί δέος (pics & vids)

Στην τελετή εγκαινίων πριν από μερικές ημέρες, παρευρέθηκε κι ο «οδηγός φορτηγού» Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ εκατοντάδες οχήματα και μοτοσυκλετιστές με ρωσικές σημαίες, έδωσαν πανηγυρικό τόνο στην τελετή της μεγαλύτερης γέφυρας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Europe’s longest bridge opens after more than 100 years as an idea pic.twitter.com/NReI5TBM9J