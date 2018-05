Πέθανε η πρώτη «Λόις Λέιν» των ταινιών «Σούπερμαν»

Η Μάργκο Κίντερ έφυγε από τη ζωή στα 69 της χρόνια.

Η ηθοποιός είχε γίνει γνωστή με τον ρόλο της ως «Λόις Λέιν», στην πρώτη σειρά των ταινιών του «Σούπερμαν», στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και τις αρχές του ‘80.

Η Κίντερ είχε γεννηθεί στον Καναδά το 1948. Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος ήταν στην ταινία «Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx», δίπλα στον Τζιν Γουάιλντερ, το 1970. Πρωταγωνίστησε δίπλα στον Κρίστοφερ Ριβ στην πρώτη ταινία «Σούπερμαν», που γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ έπαιξε και στις τρεις επόμενες.

Συνέχισε να εργάζεται τη δεκαετία του ‘80, αλλά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή, με αποτέλεσμα μια ταραχώδη προσωπική ζωή, αλλά και έναν νευρικό κλονισμό το 1996, όταν εξαφανίστηκε για τέσσερις ημέρες.

Είχε παντρευτεί τρεις φορές, ενώ απέκτησε μια κόρη, την Μάγκι.