Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Μύνστερ- τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην πόλη Μύνστερ της δυτικής Γερμανίας και σύμφωνα με το Spiegel Online υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για επίθεση, προσθέτει η ίδια πηγή.

Όπως μεταδίδει το Sputnik, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί.

Για τρεις νεκρούς κάνει λόγο και η εφημερίδα «Focus», προσθέτοντας ότι υπάρχουν 30 τραυματίες.

First pics of Munster after van drives into crowdpic.twitter.com/vrjerR0Zue