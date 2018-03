Ρωσία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο [Βίντεο]

Ανεβάζουν δυστυχώς τον αριθμό των νεκρών νεότερες πληροφορίες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κεμέροβο της Σιβηρίας.



Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για 37 νεκρούς στο εμπορικό κέντρο Ζίμνιαγια Βίσνια, πολλούς τραυματίες, ενώ υψηλός παραμένει και ο αριθμός των αγνοουμένων. Σημειώνεται ότι πριν γίνει γνωστός ο νεότερος απολογισμός, το πρακτορείο TASS μετέδιδε ότι οι αγνοούμενοι ήταν 69 και μεταξύ αυτών υπήρχαν 40 παιδιά.



Η πυρκαγιά, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ξεκίνησε από κινηματογραφική αίθουσα, κατέστρεψε περισσότερα από χίλια τετραγωνικά μέτρα του εμπορικού κέντρου.



Τα αίτιά της προς το παρόν είναι αδιευκρίνιστα.

#BREAKING A terrible fire in the shopping center in Russian city of #Kemerovo. Four children burned alive. People are jumping out of the windows. Video @Front_News_eu #Кемерово #Россия #Russia #Срочно pic.twitter.com/KfLmaHt7P2