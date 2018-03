Αντιδράσεις στην Καταλονία για τη σύλληψη Πουτζδεμόντ

Χιλιάδες διαδηλωτές, κρατώντας καταλανικές σημαίες, κατέβηκαν στους δρόμους της Βαρκελώνης, μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Καταλονίας, Κάρλες Πουτζδεμόντ, στη Γερμανία, κατόπιν αιτήματος της ισπανικής δικαιοσύνης.



Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της αυτονομιστικής οργάνωσης Επιτροπές Προάσπισης της Δημοκρατίας, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Ράμπλας, την κεντρική λεωφόρο της Βαρκελώνης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερία στους πολιτικούς κρατούμενους» και «Ο Πουτζδεμόντ είναι ο πρόεδρός μας».

Ο Πουτζδεμόντ συνελήφθη στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία, μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι ισπανικές αρχές. Κατηγορείται για «στάση» και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 30 ετών, όπως και άλλοι 12 αυτονομιστές πολιτικοί.

Breaking: Demonstrators clash with police in Barcelona after the arrest of former Catalan leader Carles Puigdemont in Germany. pic.twitter.com/YU18sYX7af