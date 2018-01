Τουλάχιστον 18 νεκροί από έκρηξη στη Συρία [Βίντεο]

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών άμαχοι, σε έκρηξη που σημειώθηκε στο αρχηγείο της οργάνωσης των τζιχαντιστών μαχητών από την Ασία, στην πόλη Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, όπως έγινε γνωστό από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».



Μαχητές που έρχονται από ασιατικές χώρες, ιδίως χώρες της κεντρικής Ασίας, όπως και Ουιγούροι από την κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ, συμμετέχουν στις τζιχανιστικές και ισλαμιστικές οργανώσεις που πολεμούν στη Συρία.



«Μια σφοδρή έκρηξη σημειώθηκε στο αρχηγείο των Στρατιωτών του Καυκάσου στην πόλη Ιντλίμπ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, μεταξύ αυτών άμαχοι» δήλωσε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν.



Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη, στην πλειονότητά τους μαχητές, είπε επίσης ο Ραχμάν, προσθέτοντας ότι το αρχηγείο των Στρατιωτών του Καυκάσου καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα γύρω κτίρια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές.



Προς το παρόν η ΜΚΟ δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει εάν η έκρηξη προκλήθηκε από ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα ή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος του διεθνούς συνασπισμού που πολεμά τους τζιχαντιστές ή της Ρωσίας, σύμμαχο της Δαμασκού.



Ωστόσο στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για ένα παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες αυτοκίνητο.

Syrian Observatory for Human Rights reports at least 17 people dead after more than 40 regime airstrikes on opposition enclave of Eastern Ghouta near Syria’s capital of Damascus pic.twitter.com/8iaw4MNgpo