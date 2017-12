Μάντσεστερ: Πυρκαγιά σε 12ώροφη πολυκατοικία [Βίντεο]

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε 12ώροφη πολυκατοικία στο Μάνστεστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το απόγευμα του Σαββάτου.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν στο κτήριο παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Skynews στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούν να θέσουν σε έλεγχο τη φωτιά, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Centre of Manchester right now, near afflecks #Manchester pic.twitter.com/aEPhHn8Bbg