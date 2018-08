Φόρεμα ταλαντούχας Βολιώτισσας που άφησε εποχή

Ιστορία έγραψε το φημισμένο μαύρο φόρεμα που φόρεσε πριν από 24 χρόνια, η αξέχαστη Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, για να παραβρεθεί στο ετήσιο event του «Vanity Fair» για την Serpentine Gallery στο Hyde Park του Λονδίνου, στρέφοντας πάνω της τα φλας και όλα τα βλέμματα. Το «φόρεμα της εκδίκησης» όπως ονομάστηκε, γιατί συνδέθηκε με την περίοδο του διαζυγίου της με τον πρίγκιπα Κάρολο, φέρει τη σχεδιαστική σφραγίδα της Βολιώτισσας Χριστίνας Σταμπολιάν και είναι πάντα επίκαιρο, λόγω των διεθνών αφιερωμάτων που βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Είκοσι ένα χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα στις 31 Αυγούστου του 1997, η προσωπικότητα και οι ενδυματολογικές επιλογές της παραμένουν διαχρονικά σύμβολα, με το φημισμένο μαύρο φόρεμα, να αποτελεί σήμα κατατεθέν της διαχρονικής κομψότητας.

Το περίφημο μαύρο φόρεμα, που σχεδίασε η φημισμένη Βολιώτισσα σχεδιάστρια, συγκαταλέγεται στα μοντέλα - μινιατούρες φορεμάτων που προσέφερε στο δημοτικό ΙΕΚ Βόλου το 2005 και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης των σπουδαστών.

Τα μοντέλα αυτά, μαζί με το φημισμένο μαύρο φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, παρουσιάστηκαν, πλαισιωμένα από 45 πρωτότυπα σχέδιά της, σε μια εντυπωσιακή έκθεση, που παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά στο ΙΕΚ του Δήμου Βόλου.

Η πολύτιμη αυτή δωρεά «φιλοξενείται» πλέον στον τρίτο όροφο του Κέντρου Τέχνης και αποτελεί πολύτιμο απόκτημα στις συλλογές του Δήμου Βόλου.

Είκοσι δύο έργα της Βολιώτισσας Χριστίνας Σταμπολιάν, που συνέδεσε την πορεία της με το φημισμένο μαύρο φόρεμα, το «black sexy- revenge dress» της πριγκίπισσας Νταϊάνας και διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό της έργο της, φιλοξενεί σε μόνιμη έκθεση το Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο» του Βόλου.

Χαρισματική δημιουργός

Η Χριστίνα Σταμπολιάν η οποία γεννήθηκε στο Βόλο, είναι κόρη του ράφτη Κιρκόρ Σταμπολιάν και της κεντήστρας Ασημίνας. Οι εικόνες της παιδικής της ηλικίας ήταν συνυφασμένες με το ένδυμα και αποδείχτηκαν καθοριστικές για την μετέπειτα ζωή και την πορεία της.

Μετά τις βασικές σπουδές στο Ελληνογαλλικό Σχολείο του Βόλου, σπούδασε στην Αθήνα ζωγραφική, ενδυματολογία και διακόσμηση στη Σχολή Βακαλό. Αμέσως μετά, έφυγε για το Λονδίνο, όπου άρχισε να συνεργάζεται, από το 1974, ως σχεδιάστρια, με τον Οίκο Μόδας «D Ρ Designs», έναν από τους πιο γνωστούς οίκους βραδινών ενδυμάτων του Λονδίνου.

Για τον ίδιο οίκο παρουσιάζει το 1978 την πρώτη της κολεξιόν με το όνομά της, ενώ, παράλληλα, παρακολουθεί μαθήματα σχεδίου στο φημισμένο «St. Martins School of Arts and Design».

Ο οίκος μόδας που συνεργάζεται ανοίγει μπουτίκ με το όνομά της στο Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ δημιουργίες της παρουσιάζονται στο BBC, το CNN και άλλα μεγάλα κανάλια. Συνεργάζεται, επίσης, με την εταιρία «Franklin Mint» των ΗΠΑ, ενώ ζει και δημιουργεί στο Λονδίνο και το Βόλο.

Η καλλιτεχνική πορεία της Χριστίνας Σταμπολιάν συνδέθηκε με τη δημιουργία του φημισμένου μαύρου φορέματος «black sexy- revenge dress» της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που αγοράστηκε, λίγο πριν από το θάνατό της, από γνωστό Σκοτσέζο συλλέκτη και εκτίθεται κατά καιρούς σε μουσεία και χώρους εκθέσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Φιλανθρωπική δραστηριότητα

Η Χριστίνα Σταμπολιάν, προσέφερε τις δημιουργίες της για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε δημοπρασίες, ενώ τα έργα της παρουσιάζονταν συχνά σε εκθέσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως για την ενίσχυση του ιδρύματος «Children First», τον Οργανισμό προστασίας παιδιών, που εδρεύει στη Σκωτία.

Επίσης, προσφέρθηκαν τρεις βραδινές της δημιουργίες στον ίδιο φιλανθρωπικό οργανισμό σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις, το 1998 και το 1999, ενώ εκτέθηκαν σε δημοπρασία και αγοράστηκαν στην τιμή των 33.000 βρετανικών λιρών. Ενα κοκτέιλ φόρεμα δόθηκε σε βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, για την ενίσχυση της Εντατικής Μονάδας Νοσοκομείου Παίδων και προσφέρθηκαν δύο ακουαρέλες του φορέματος «revenge dress», ειδικά σχεδιασμένες για την περίπτωση, στο «Norwood and Demelza House» (Children and Families First). Τα δύο σχέδια πουλήθηκαν στον πλειστηριασμό «Designs of the times» που έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό, το Μάιο του 2003.

Πάντως, η ίδια σε σημείωμά της που φιλοξενείται στο χώρο της αίθουσας αναφέρει ότι: «Η πιο πρόσφατη και σημαντική προσφορά ήταν αυτή που έκανα στον Βόλο, τη γενέτειρά μου, για την καλλιτεχνική σχολή του Δήμου Βόλου. Συγκεκριμένα δωρίζω 14 μινιατούρες φορεμάτων και 8 ακουαρέλες βραδινών φορεμάτων».

Η γνωριμία με την Νταϊάνα

Η Χριστίνα Σταμπολιάν, η οποία ζει στο Λονδίνο, αλλά δεν παραλείπει να επισκέπτεται τον Βόλο, περιγράφει ως «πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο» την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την οποία γνώρισε για πρώτη φορά στο εστιατόριο «San Lorenzo» στο «Beauchamp Palace».

«Μια μέρα η Νταϊάνα και ο αδελφός της, Earl Spencer επισκέφτηκαν την μπουτίκ μου. Θυμάμαι που με προσέλκυσε η ομορφιά και η χάρη της και εμπνεύστηκα από αυτήν. Ηξερα ότι, καθώς ήταν μια όμορφη γυναίκα, θα μπορούσε να φορέσει κάτι που θα την δικαίωνε. Κάποιες εβδομάδες αργότερα και μετά από κάποιες δοκιμές το αποτέλεσμα παραδόθηκε σ΄αυτήν, κομμένο για να αποκαλύψει το σώμα της, όπως κανένα άλλο ένδυμα που είχε φορέσει, δεν το πέτυχε ως τώρα. Πιστεύω ότι φόρεσε το φόρεμα σε μια περίοδο που περνούσε δύσκολα στην προσωπική της ζωή. Ηταν σε ένα δείπνο στην γκαλερί «Serpentine», όπου οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, έγιναν παγκοσμίως γνωστές. Αυτό είναι το «φόρεμα της εκδίκησης» ή το «φόρεμα του διαζυγίου» όπως το ονόμασαν οι Αμερικανοί», αναφέρει σε συνέντευξη η Χριστίνα Σταμπολιάν.

Το συγκεκριμένο φόρεμα ανταποκρίθηκε στο υψηλό γούστο της Νταϊάνα, η οποία άφησε εποχή με την προσωπικότητα, το κοινωνικό έργο, αλλά και τις ανεπανάληπτες ενδυματολογικές της επιλογές.