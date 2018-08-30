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32 μαθητές του ΓΕΛ Βελεστίνου στην Τριτοβάθμια
Τελευταία ενημέρωση: 2018-08-30, 15:24:28
Από το Γενικό Λύκειο Βελεστίνου ανακοινώθηκε η λίστα των επιτυχόντων μαθητών στις φετινές πανελλαδικές. Συνολικά 32 μαθητές του Λυκείου πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Σχολές επιλογής τους.
Πρόκειται για τους:
ΑΓΓΕΛΗ ΧΑΪΔΩ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΡΧΟΝΤΗ ΖΩΗ ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΝΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΚΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΕΙ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕ
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΟΥΦΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΠΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΤΟΒΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΝΤΟΡΖΙ ΝΕΣΛΙΕ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑ)
ΝΤΟΥΡΟ XΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΪΠΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΣΤΑΜΟΣ ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΣΠΑΝΔΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΙΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ)
ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ).
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