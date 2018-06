Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα εγκατασταθεί στον Πλάτανο Αλμυρού

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από αεροποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών ισχύος 500kW θα δημιουργηθεί στη θέση Νέος Πλάτανος στον Δήμο Αλμυρού.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου έρχεται σήμερα Δευτέρα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στις 7 το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη δημιουργία μονάδας, η οποία θα δέχεται φυτικά ξυλώδη προϊόντα σε μορφή wood chips. Τα προϊόντα αυτά, μέσω διεργασίας αεριοποίησης, θα μετατρέπονται σε καύσιμο συνθετικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,5MW. Για τη λειτουργία της μονάδας θα κατασκευαστούν όλες οι απαιτούμενες υποδομές.

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στον Νέο Πλάτανο Δήμου Αλμυρού, σε αδόμητο γήπεδο εμβαδού 44.039m2, εκτός σχεδίου οικισμού, σε απόσταση περίπου 190m βόρεια από αυτόν.

Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιεί θα είναι κυρίως wood chips μεγέθους 10 mm ως 75mm από ευκάλυπτο ή άλλα δέντρα και καλλιέργειες. Δευτερευόντως, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν wood chips αγριαγκινάρας, καθώς και υπολείμματα άλλων δένδρων – ελαιόδεντρων, πεύκων κ.ά. Οι φυτικές ξυλώδεις ύλες θα υφίστανται ατελή – και όχι τέλεια καύση που οδηγεί στην αεριοποίησή τους. Το παραγόμενο αυτό αέριο, του οποίου το κύριο συστατικό είναι το CO, θα υποστεί τέλεια καύση στη μηχανή εσωτερικής καύσης της μονάδας. Ουσιαστικά δηλαδή δεν θα υφίσταται σημαντική ποσότητα απελευθερωμένου CO, αφού το αέριο συστατικό αυτό θα εισαχθεί απευθείας προς καύση στη μηχανή εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ), μεταβαίνοντας χημικά προς CO 2 .

Επίσης, λόγω των ελεγχόμενων συνθηκών καύσης - αφού καίγεται αέριο και όχι απευθείας ξυλώδης ύλη που θα απελευθέρωνε ατάκτως περισσότερα απαέρια, καθώς και σημαντική ποσότητα σωματιδίων - οι τελικές εκλυόμενες ποσότητες απαερίων θα είναι σημαντικά μικρότερες. Λόγω της τέλειας καύσης αερίου και όχι ξυλώδους υλικού στη Μ.Ε.Κ. δεν θα υφίστανται σχεδόν καθόλου σωματίδια.