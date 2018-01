Το νέο ντοκιμαντέρ του Γ. Αυγερόπουλου στο CineDoc Βόλου

Το CineDoc Βόλου υποδέχεται το 2018 με το νέο ντοκιμαντέρ του καταξιωμένου δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Γιώργου Αυγερόπουλου "Μέχρι την τελευταία σταγόνα", το οποίο πραγματεύεται την ιδιωτικοποίηση του νερού σε έξι χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και την Ελλάδα.

Είναι το νερό ένα εμπόρευμα της αγοράς ή ένα ανθρώπινο δικαίωμα;

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, ώρα 19.30, στο "Αχίλλειον".

Στην προβολή θα παραβρεθεί ο ίδιος ο σκηνοθέτης κ. Γ. Αυγερόπουλος και θα ακολουθήσει συζήτηση μαζί του.

ΣΥΝΟΨΗ

Την στιγμή που η Ευρώπη δοκιμάζεται από μια κρίση όχι μόνο οικονομική αλλά από μια κρίση αξιών, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν μια απάντηση σε ένα καίριο ερώτημα: Είναι το νερό για την ΕΕ ένα εμπόρευμα της αγοράς, ή ένα ανθρώπινο δικαίωμα; Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ενώ αρνείται να αναγνωρίσει το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, όπως έκανε ο ΟΗΕ το 2010.

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες πόλεις, περιφέρειες και κράτη σε όλο τον κόσμο επαναδημοτικοποιούν τις υπηρεσίες ύδρευσής τους, απορρίπτοντας ως αποτυχημένο το ιδιωτικό μοντέλο διαχείρισης του νερού που δοκίμασαν για δεκαετίες.

Στην Ευρώπη, οι περισσότερες περιπτώσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία, την έδρα των μεγαλύτερων και ισχυρότερων πολυεθνικών εταιρειών νερού του πλανήτη. Εννιά περιπτώσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία.

Παρόλο που το Βερολίνο και το Παρίσι επανάκτησαν τον δημόσιο έλεγχο του νερού τους, κάτι που παρουσιάστηκε εντός συνόρων ως κάτι καλό, η οικονομική και πολιτική ελίτ της Ευρώπης πιέζει μέσω της Τρόικας την Ελλάδα, την Πορτογαλία, και την Ιρλανδία, να ιδιωτικοποιήσουν τα δικά τους δημόσια συστήματα ύδρευσης.

Είναι ένας κοινός όρος που περιλαμβάνεται σε κάθε μνημόνιο που έχει υπογραφεί μεταξύ των χρεωμένων χωρών και των δανειστών τους.

Το Μέχρι την Τελευταία Σταγόνα ακολουθεί για τέσσερα χρόνια τη ροή του χρήματος και των εταιρικών συμφερόντων, σε δεκατρείς πόλεις έξι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ένα ντοκιμαντέρ για το νερό, που μέσα του καθρεφτίζονται οι σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και η ποιότητα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

INFO Πρωτότυπος Τίτλος: UP TO THE LAST DROP – The Secret Water War in Europe

Τίτλος Ελληνικής Έκδοσης: ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ - Ο μυστικός πόλεμος για το νερό στην Ευρώπη

Τίτλος Γαλλικής Έκδοσης: JUSQU’À LA DERNIÈRE GOUTTE - La guerre secrète de l’eau en Europe

Τίτλος Γερμανικής Έκδοσης: BIS ZUM LETZTEN TROPFEN – Europas Geheimer Wasserkrieg

Διάρκεια: ~60 λεπτά Σενάριο & Σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος

Παραγωγή: Small Planet Productions

Συμπαραγωγοί: ARTE GEIE, ERT, KG Productions

Έτος Κυκλοφορίας: 2017 Διαθέσιμες Εκδόσεις: Αγγλικά (Υποτιτλ.), Γαλλικά (Μεταγλ.) Ελληνικά (Υποτιτλ.), Γερμανικά (Μεταγλ.)